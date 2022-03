HHC Hardenberg denkt na stuntje tegen de koploper zeker niet aan feestgedruis

Het kampioenschap van de tweede divisie is bij HHC zelden tot nooit onderwerp van gesprek. Ook niet nu Katwijk is verslagen (1-0). De achterstand is nog altijd 10 punten, met 15 duels te gaan. ,,We hebben best een aardige serie neergezet, maar het gat is te groot’’, meent Jesper Drost. Coach Bert van Hunenstijn denkt ook niet dat de Markt op een zomerse dag vrijgemaakt moet worden voor een huldiging. ,,Als we nou vorige week hadden gewonnen van Kozakken Boys, dan was het misschien iets anders geweest. Maar Katwijk is gewoon de beste ploeg van de competitie.’’