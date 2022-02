HHC Hardenberg geeft Gert Peter de Gunst en IJsselmeervogels nog flink wat huiswerk mee

Soms is voetbal een heerlijk spelletje, dat wil Serge Fatima na de demonstratie op De Westmaat best beamen. De grote en sterke verdediger is het boegbeeld van HHC, dat in de eerste competitiewedstrijd van het jaar geen grote kans weggeeft. IJsselmeervogels schiet twee keer op doel, dat is het dan. ,,Tijdens de wedstrijd hadden we al het gevoel dat we zouden winnen. ‘Deze pakken we’, dat merkte je gewoon. We hadden de zaak constant onder controle.’’