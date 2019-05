HHC Hardenberg geeft zege uit handen

HHC was vooraf de nummer vijf van de tweede divisie en kon met een beetje geluk nog wat plekken stijgen. Zelf winnen van Kozakken Boys, dat nog in de race was on de derde periode te pakken, was daarvoor wel noodzakelijk. In de eerste helft deed HHC dat prima. De mannen van Gert Jan Karsten speelden vermakelijk en scoorden via Rens van Benthem (12e minuut) en Rob van der Leij (minuut 36). Aan de andere kant mochten de Hardenbergers blij zijn dat Charlton Vicento, bij een 1-0 stand, met een kopbal de paal raakte en dus geen doel trof.