HHC Hardenberg haalt ex-aanvoerder Helmond Sport naar De Boshoek

Swift’64 ronde verder na flitsend half uur

16:46 In amper dertig minuten tijd is het nacompetitieduel tussen Bergentheim en Swift’64 van alle spanning ontdaan. De thuisploeg bakt er werkelijk niets van, in de omschakeling is Swift vervolgens dodelijk effectief met drie doelpunten. Uiteindelijk wordt het nog 1-3 en mogen de bezoekers uit Swifterbant zich opmaken voor de tweede ronde.