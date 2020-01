HHC Hardenberg heeft trainer op het oog, maar er is geen haast

Waarom is er nog geen trainer gepresenteerd?

Omdat Karsten in oktober relatief vroeg bekendmaakte dat hij na dit seizoen vertrekt bij HHC, heeft de club alle tijd om een nieuwe trainer te zoeken. Omdat de selectie deze zomer niet veel zal veranderen, ontbreekt de noodzaak om snel een opvolger aan te snellen. De afgelopen seizoenen werd een vernieuwde spelersgroep neergezet en los van een vervanger voor Sander Danes worden er deze zomer weinig mutaties verwacht. Wel moet door het vertrek van assistent-trainer Jan-Piet Bosma naar Harkemase Boys ook de positie van rechterhand worden ingevuld.

Wat voor trainer zoekt HHC?

Johan Evers en Bert Nijboer zitten al sinds eind jaren 90 in het bestuur van HHC en hebben ruime ervaring met het aanstellen van trainers. Continuïteit is een van de pijlers in hun beleid. Sinds 1998 hadden de Hardenbergers acht verschillende hoofdtrainers en ook de volgende trainer moet voor de lange termijn zijn. Hij moet bij de rustige, maar prestatieve sfeer binnen de club passen, zich goed kunnen presenteren richting de pers en bovenal een inspirator zijn voor het team.

HHC zoekt een innovatieve trainer, die kan werken met data en videobeelden, technische middelen waarin de afgelopen tijd in is geïnvesteerd. Een trainer die zijn team kan laten voetballen volgens verschillende tactieken en spelprincipes en die kennis heeft over fitheid, belastbaarheid en krachttraining.

Waarom gaat Gert Heerkes het niet doen?

Op dezelfde dag dat het vertrek van Karsten naar buiten kwam, maakte HHC bekend dat Gert Heerkes als technisch manager bij de club kwam. De vraag waarom de oud-trainer van Heracles, Willem II en SC Veendam niet zelf op de trainersstoel ging zitten, lag voor de hand. Toch werd die optie binnen HHC nooit besproken.

Heerkes is na avonturen in China en Noorwegen toe aan meer stabiliteit. De onzekere functie van hoofdtrainer past daar niet bij. Een combinatie van technisch manager en trainer is uitgesloten, omdat het conflicten op kan leveren bij tegenvallende resultaten. Heerkes werd aangesteld om de club en de jeugdopleiding te professionaliseren en zal zich bezighouden met de samenstelling van de technische staf, in plaats van daar zelf onderdeel van uit te maken.

Wanneer kunnen we een nieuwe trainer verwachten?