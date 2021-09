HHC Hardenberg is bij Kozakken Boys een kat die wel blaast, maar niet bijt

Teruglezen liveblog Alcides lijdt eerste nederlaag, WSV en Heino bekeren door

19 september Het was weer een enerverende voetbaldag met de ontknoping in de groepsfase van het bekertoernooi. Met een gelijkspel stelde WSV de volgende ronde veilig, terwijl Lochem en AZC met overmacht een plekje in de knock-outfase bemachtigden. ZVV'56 moet nog een wedstrijd spelen, maar heeft met zes uit twee wel goede papieren. Alles over deze wedstrijden en meer kunt u in alle rust teruglezen in onderstaand liveblog.