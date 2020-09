HHC Hardenberg komt niet eens aan aan fatsoenlijke aanval toe

VROUWENVOETBAL Eindelijk gaat het bij de vrouwen van Be Quick’28 weer gewoon over voetbal

19 september Na een tumultueuze voorbereiding met drie trainers in amper drie maanden tijd zijn de dames van Be Quick’28 begonnen aan een nieuw seizoen in de topklasse. Met verlies tegen Rijnvogels: 1-2. Maar aan Zwolse zijde zijn ze al lang blij dat het weer over voetbal gaat.