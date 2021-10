HHC Hardenberg komt tegen GVVV geen moment in de problemen

,,Ze hadden het systeem aangepast, dan weet je dat ze ontzag voor je hebben’’, aldus Van Hunenstijn. GVVV staat troosteloos laatste, met slechts een punt. Van Hunenstijn zag na de 0-1 van Glenn Kobussen dan ook wat knakken bij de thuisploeg. ,,Het vertrouwen was heel broos.’’ Het vertrouwen bij HHC is er wel. Logisch ook na vier overwinningen in de laatste vijf wedstrijden. ,,We willen een serie neerzetten. En bij de eerste zes eindigen, dit was een goede stap.’’

Steff Kaptein zorgt voor de tweede Hardenbergse treffer in Veenendaal, 0-2. Volgende week wacht Spakenburg, de nummer vijftien in de stand. ,,Waar Spakenburg ook staat, het blijft een bijzonder duel. Ook tegen Spakenburg moeten we dit op de mat kunnen leggen, ik denk dat we daar tot in staat zijn. Het is zaak om de flow vast te houden.’’