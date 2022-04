HHC Hardenberg krijgt in Rijnsburg een tik te verwerken die niet zomaar is vergeten: 5-0

,,Dit heb ik bij HHC nog niet eerder meegemaakt, deze nederlaag komt wel even binnen’’, zegt trainer Bert van Hunenstijn. De thuisclub kan via Jeffrey Jongeneelen snel toeslaan na balverlies van HHC, twee minuten later is het al 2-0 via Dani van der Moot. Met een paar omzettingen komt HHC daarna wel wat beter in de wedstrijd, maar als Jesper Drost een opgelegde kans op de 2-1 laat liggen is het snel gedaan met de gasten. Als Van der Moot wordt aangeschoten is het 3-0 en einde wedstrijd. Die treffer staat voor Van Hunenstijn symbool voor de Hardenbergse lotgevallen in Rijnsburg. ,,Daar knallen wij de bal zelf tegen de spits aan.’’