HHC Hardenberg legt Joël Beukhof vast als concurrent voor Ashwin Manuhutu

Ashwin Manuhutu is normaliter de eerste keus als linkerverdediger bij HHC. Joël Beukhof (21) uit Arnhem is komend seizoen zijn concurrent. De verdediger maakte in februari kenbaar dat hij na drie seizoenen bij TEC in Tiel op zoek wilde naar iets nieuws. ,,Dat was een gok’’, zegt Beukhof. Via assistent-trainer Pascal Diender kwam hij op de radar in Hardenberg, waar een linksback werd gezocht.