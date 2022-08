HHC Hardenberg staat er na twee overwinningen al uitstekend voor

Het belangrijkste nieuws uit Hardenberg is dat het zoontje van spits Rob van der Leij goed door de hartoperatie is gekomen, die afgelopen week is uitgevoerd. De aanvaller ontbreekt daardoor in Scheveningen en het was even de vraag wie die positie zou overnemen. Dat gebeurt via de ‘Tadic-variant’ met Jesper Drost in de punt van de aanval, waardoor rechterspits Mike Reuvers kan debuteren in de tweede divisie.