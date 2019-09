HHC Hardenberg strandt in tweede voorronde KNVB-beker na krankzinnige strafschoppenserie

In 2008 waren het Go Ahead Eagles en Feyenoord. In het seizoen 2015/2016 NEC en AZ. Maar daar komt in 2019 Roda JC niet bij. HHC Hardenberg kon dinsdagavond in Veen de goede competitievorm niet doortrekken en verloor in de tweede voorronde van de KNVB-beker van hoofdklasser Achilles Veen, na een krankzinnige strafschoppenreeks van liefst 26 penalty’s: 12-11.

Eigenlijk was HHC Hardenberg het aan haar stand verplicht om het hoofdtoernooi te halen. Ga maar na. De Hardenbergers hebben rond de 1800 leden, 15 seniorenteams en de nummering van het aantal velden loopt door tot en met 9c. In Veen, een dorpje van 2831 inwoners, moeten ze het doen met drie velden, vier seniorenteams en vallen er meerdere gaten in de diverse leeftijdscategorieën in de jeugd. Het vlaggenschip houdt niettemin al een aantal jaren keurig koers in de hoofdklasse. Zaterdag werd nog het zieltogende Achilles’29 ondersteboven gespeeld: 7-0.

Niet onterecht

En daar kwam dus een winstpartij tegen het twee klassen hoger voetballende HHC Hardenberg bij. Ongekend en tegelijkertijd onnodig, maar uiteindelijk niet onterecht. Zeker in de eerste helft was Achilles Veen gewoonweg beter. Het had meer energie, durf en voetbalde onbevangen. En HHC Hardenberg? De huidige nummer twee van de tweede divisie, dacht de klus wel te kunnen klaren zonder bovenmatige inspanning. En wat trainer Gert-Jan Karsten ook coachte en wisselde, het matige spel hield aan. Het lukte HHC Hardenberg maar niet om het klassenverschil te laten zien, laat staan in de score uit te drukken.

In de eerste helft stond het maar 1-0. Met de nadruk op maar. Een pass van achteruit werd halverwege de eerste helft door Sen Aerts op waarde geschat, waarna hij de bal hard achter doelman Sander Danes schoot. Vlak daarvoor plaatste Rick Hemmink de bal op de lat, maar meer was er namens HHC Hardenberg niet te melden, dat bovendien nog geluk had. Achilles-linksback Maarten Bodaert kopte eerst een bal uit een hoekschop tegen de paal. Even later scoorde hij wel, maar deed dat blijkbaar in buitenspelpositie.

Meer besef en beleving

Na rust was het niet veel beter, al speelde HHC toen wel met wat meer besef en beleving. Bovendien scoorde het al vlot. Serginho Fatima, voor rust vooral verdedigend sterk, trof doel met een kopbal uit een corner: 1-1. Er was toen nog een klein half uur te spelen, maar beide teams konden amper meer gevaarlijk worden. De grootste kans was voor Joël Amakodo, hij miste na een klutsbal een kans voor open goal.

In de verlenging zette HHC wat meer de toon en ging het conditionele aspect ook een rol spelen. Achilles Veen kwam niet veel meer aanvallen toe en moest het hebben van een spaarzame aanval of een corner, waarmee het voor rust zo gevaarlijk was. Daarmee had de thuisploeg in de eerste verlenging bijna succes, want invaller Roel de Kruiks inzet belandde via een HHC-been op het dak van het doel.

Slechtste kant

Uiteindelijk draaide het uit op strafschoppen. Doelman Sander Danes moest in de verlenging gewisseld worden vanwege een blessure, Joris Brink verving hem. Hij stopte één penalty en benutte er zelf eentje. Aanvoerder Rob van der Leij liet zich van zijn slechtste kant zien. Hij miste tweemaal, waarna Roel de Kruijk namens Achilles Veen de beslissende penalty benutte. En zo kwam er na 120 minuten en 26 penalty’s een einde aan het KNVB-bekertoernooi voor HHC Hardenberg.