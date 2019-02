HHC herstelt slechte minuten en wint van AFC

ASC'62 grijpt naast winst door gemiste penalty

17:59 ASC’62 heeft in de spannende strijd onderin de 2e klasse H dure punten laten liggen. Tegen concurrent Den Ham had de ploeg van Bjorn Hodes de winst voor het grijpen, maar Chiel Pasman miste in blessuretijd een penalty. Zo eindigde het matige duel in 1-1.