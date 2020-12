HHC houdt vast aan de trainers Van Hunenstijn en Diender

SPELERSCARROUSEL Weer vertrekt een speler bij DVS’33, Van Hussen stapt meteen in bij Sportlust’46

2 december Na Abderrahim Loukili is Christiaan van Hussen de tweede speler die voortijdig vertrekt bij DVS’33. De middenvelder heeft om ontbinding van zijn contract gevraagd en gaat per direct spelen voor Sportlust’46, dat ook uitkomt in de derde divisie.