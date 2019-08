HHC is Gersom Klok door zware blessure een seizoen kwijt

Klok keerde in de zomer na drie seizoenen bij FC Emmen terug bij HHC, om een dragende rol te vervullen in het team. Hij raakte dinsdag zwaar geblesseerd in de oefenwedstrijd bij HSC'21 in Haaksbergen (0-6 winst), de achterste kruisband is afgescheurd.

,,Het is een persoonlijk drama voor Gersom en een grote domper in onze voorbereiding’’, reageert trainer Gert Jan Karsten op de website van de club. ,,Uit het niets heb je een speler minder in de selectie. Maar het is bovenal voor Gersom Klok heel sneu. Hij heeft uit maatschappelijk oogpunt voor Hardenberg gekozen en dat dit nu in de war wordt geschopt is heel zuur. Dit verdient hij niet.”