HHC is niet moedeloos na tweede nederlaag op rij zonder doelpunten

tweede divisieBert van Hunenstijn weet hoe het werkt in de scorebordjournalistiek. Maar de trainer van HHC Hardenberg is na de tweede nederlaag - 2-0 in Katwijk - helemaal niet slecht gehumeurd.

Twee duels, geen punten, zelfs geen doelpunten. De start van de competitie van HHC Hardenberg is mislukt, daar draait Van Hunenstijn niet omheen. Maar de coach voelt geen druk voor de volgende partij, thuis tegen TEC uit Tiel. ,,Dat zou wel heel opportunistisch zijn. Het staat goed bij ons, maar de finishing touch ontbreekt. En dat vertaalt zich in deze resultaten.’’

Katwijk is zonder twijfel een van de sterkste teams in de tweede divisie, de oranjehemden hebben op de eerste speeldag even huis gehouden bij AFC (1-4). Maar Van Hunenstijn ziet op sportpark De Krom helemaal niet veel kansen voor de favoriet. ,,We geven vrij weinig weg, we hadden alleen wel de pech dat de eerste kans Katwijk meteen een doelpunt opleverde. Dat is ook kwaliteit.’’

Die goal van El Azzouti valt aan het einde van de eerste helft. Voor de coach van HHC is het een van de drie bepalende momenten in de wedstrijd. ,,Na rust had Susan van Katwijk een tweede gele kaart kunnen krijgen. En Jari Oosterwijk liet een enorme kans liggen. Het was een beetje een moment zoals dat van Robben bij het WK 2010, de keeper koos een hoek, stak zijn voet uit en zag de bal tegen de paal ploffen.’’ Als HHC risico's moet nemen om de nederlaag te voorkomen gaat het aan de achterkant mis als Freriks scoort: 2-0.

Moedeloos wordt Van Hunenstijn er alleen niet van, integendeel. ,,Vorige week was een helft goed, nu waren we in twee helften voldoende. Door de uitslag lijkt het een reguliere nederlaag, maar er zijn heel veel dingen die we goed doen. Akkoord, dat is alleen in de uitslagen niet terug te zien. Nog niet.’’

Tweede divisie: Katwijk - HHC Hardenberg 2-0 (1-0). 39. Ahmet el Azzouti 1-0, 90. Tim Freriks 2-0.