HHC kan Heracles behoorlijk bijhouden in oefenduel

GERRIT VAN DAM BOKAAL Zwart Wit'63 zet Van Dam-bo­kaal in de prijzen­kast

25 augustus Zwart-Wit’63 is winnaar geworden van de zevende Gerrit van Dam Bokaal, het toernooi in Ermelo. De Harderwijkse derdeklasser won met 2-0 van VVOP en had dinsdag al met 1-3 van gastheer FC Horst gewonnen.