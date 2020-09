HHC kan overwicht bij De Treffers niet omzetten in eerste driepunter

In de beginfase was er al een flinke tegenvaller voor HHC, want aanvaller Matthijs Hardijk viel geblesseerd uit. ,,Matthijs bracht in de voorbereiding veel gevaar, dat is dan een flinke aderlating’’, stelt Van Hunenstijn.

De ploeg uit Groesbeek speelde met het mes tussen de tanden en leverde veel strijd. ,,Wij konden door de vele kleine overtredingen die De Treffers maakte niet goed in ons ritme komen, het spel zag er rommelig uit’’, zegt de oefenmeester. De Treffers oogstte vier gele kaarten, plus het punt.

Er waren veel kansen voor HHC. Met name Rick Hemmink, Rob van der Leij en Rutger Etten waren gevaarlijk, maar het verlossende doelpunt bleef uit. ,,Óf de doelman trad goed op, óf het ontbrak net aan de precisie. Zonde’’, concludeert Van Hunenstijn.

De 51-jarige trainer zat voor het eerst in een officiële wedstrijd op de bank bij HHC en miste met zijn ploeg de steun van de aanhang. ,,HHC heeft natuurlijk veel fanatieke supporters, die er door de coronaregels niet bij mochten zijn.’’ Het gemis van die fans was groot. ,,Voor sommige spelers is dat net het extra steuntje in de rug wat zij nodig hebben. Maar natuurlijk is gezondheid het belangrijkst.’’

De afwezigheid van supporters werd door Van Hunenstijn ook genoemd als een kleine oorzaak voor het puntverlies. ,,Wellicht was die steun, het gezang en geschreeuw net dat stukje wat we nodig hadden om deze wedstrijd te winnen, maar helaas is een doelpuntloos gelijkspel de realiteit.’’ HHC speelt volgende week (14.00 uur) in de eerste thuiswedstrijd tegen IJsselmeervogels.

Tweede divisie: De Treffers - HHC Hardenberg 0-0.