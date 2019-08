HHC kijkt uit naar ‘magistrale competitie’

Start

,,Vorig jaar begonnen we met drie nederlagen op rij. Eentje in de beker, twee in de competitie. We hadden gelijk een zeperd tegen OFC en verloren van Sparta en Scheveningen. Dan komt de druk er op te staan. Kijk nu maar naar PEC Zwolle. Die krijgen een paar nederlagen en blessures te verwerken, dat is niet lekker. We hadden drie seizoenen geleden tien punten na vijf wedstrijden, dan loop je wel even anders door het leven.''

Programma

,,We hebben een loodzwaar programma. Kon. HFC is de nummer drie van vorig seizoen. Daarna Scheveningen, daar hebben we vorig jaar maar één punt van gepakt. Dan volgen AFC, Spakenburg, Kozakken Boys en Katwijk. De top vijf van vorig seizoen, wij waren nummer zes. Na die wedstrijden weten we waar we bij horen, de onderkant of de bovenkant. Ik hoor trainers veel roepen. Zo zijn er negen die in de top drie willen eindigen, vijf moeten er kampioen worden. En drie trainers van gepromoveerde ploegen zeggen dat ze in het linkerrijtje gaan eindigen. Maar aan het einde is er maar één kampioen en staan er drie in de top drie.''

Tweede divisie

,,Het is een magistrale competitie. Maar je kan niet promoveren, dat is een hiaat in het model. Je speelt aan het einde van de competitie mogelijk nergens meer voor. Sommige clubs hebben daar moeite mee. Er zijn veel gelijkwaardige ploegen, dat maakt het spannend en interessant. We hebben een ingespeeld elftal, de minste nieuwkomers. HHC wordt wel de club van de stabiliteit genoemd, dat blijkt. De wedstrijd tegen Kon. HFC is een 50-50-wedstrijd. Ik heb vertrouwen in een goede afloop, maar ik denk dat Gertjan Tamerus, als je hem belt, ongeveer hetzelfde zegt.''

Doelstelling

,,Ik wil voor mezelf weer bij de top zes eindigen. En we willen als HHC ook weer de meeste doelpunten maken, dat is wel een moeilijkheidsgraad die we onszelf opleggen. Als een wedstrijd de afgelopen jaren in 4-3 eindigde dan waren we als HHC er negen van de tien keer bij. We moeten aanvallend voetbal spelen, dat is ook een opdracht van het bestuur.''

Aankopen

,,We hadden al een stabiel raamwerk staan. Na het vertrek van Sargon Gouriye waren we op zoek naar een linkeraanvaller, die hebben we met Nick de Bondt gevonden. Hij heeft een moeizaam seizoen bij Spakenburg en Duno achter de rug. Hij komt uit een redelijk harde wereld, HHC is een sociale club. Hij kan een dienende rol hebben voor Rob van der Leij. Ook jongens als Rick Hemmink gaan profiteren van de voorzet van Nick, daar gaan we als ploeg baat bij hebben. Koos Werkman is ook weg. Een sterkhouder, en dan druk ik me nog zachtjes uit. Stephen Warmolts en Serge Fatima vullen dat tot nu toe uitstekend in. Ze laten een ijzersterke indruk achter. Ze waren in de derde divisie onaantastbaar, zijn ze dat straks in de tweede divisie ook? Hoe gaat dat tegen AFC met Ignacio en tegen IJsselmeervogels van Van de Meiracker en El Azzouti? Zijn ze dan ook zo goed? Het is de uitdaging om dat voor elkaar te boksen.''

Blessure