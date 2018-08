HHC komt na mokerslag niet meer overeind

HHC krijgt in de openingsfase via Rob van der Leij, Rens van Benthem en Rick Hemmink prima kansen op de openingstreffer, maar scoren lukt niet tegen de derdedivisionist uit Oostzaan. Na de 0-1 van Mike Brantjes is dat goede gevoel verdwenen. ,,We draaiden zo’n goede voorbereiding, maar het was weg”, baalt trainer Gert Jan Karsten. Vlak voor rust wordt het 0-2 via de lepe spits Reda Kharchouch en is het duel beslist.