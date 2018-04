HHC laat het lopen tegen VVSB

In het begin van de tweede helft voerde de ploeg van Karsten de druk op. Via onder andere Rick Hemmink en Van Benthem kreeg HHC grote kansen, maar de overmacht op het veld kon niet worden vertaald naar het scorebord. Tien minuten voor tijd breidde VVSB de voorsprong zelfs uit. Tommy Bekooij scoorde de 0-2. Niet lang daarna maakte Koos Werkman met een kopbal uit een corner de aansluitingstreffer. Ondanks enkele kansen voor HHC in het slot van de wedstrijd kwamen de Hardenbergers niet meer op gelijke hoogte en bleven ze puntloos achter.

HHC-trainer Karsten baalde van het verlies: ,,Er was maar één ploeg die verdiende te winnen, en dat waren wij. We hebben veel kansen gehad en daarbij zelfs doelpunten gemist. We hebben de laatste drie duels twee punten gepakt, terwijl we drie keer de bovenliggende partij waren. We moeten nog even aanzetten om het seizoen goed af te sluiten."