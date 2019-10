HHC laat kans op tweede plaats liggen door puntverlies tegen Rijnsburgse Boys (3-3)

Vierde klasse Creil-Bant knokt zich als eenheid naar driepunter

18:54 Met de letters SSA (Samenwerking Senioren Afdeling) voor de naam heeft Creil-Bant de eerste thuiswedstrijd in Creil met 1-0 gewonnen van Sleat. De vorige thuiswedstrijd was in Bant waar Foarut met 2-0 werd verslagen.