HHC laat Schmidt naar Excelsior'31 vertrekken

Schmidt (23), een vleugelspeler uit Enschede, kwam in januari 2018 van Jong FC Twente naar HHC. Hij speelde namens FC Twente een duel in de eredivisie en werd tussentijds verhuurd aan Vendsyssel FF in de Deense eerste divisie.

In Hardenberg speelde Schmidt in het vorige seizoen regelmatig (15 duels, 3 doelpunten), in de lopende competitie is hij nog niet één keer in de basis begonnen.