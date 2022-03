HHC lijdt eerste nederlaag van 2022, SC Genemuiden krijgt tik in titelstrijd en DVS’33 verslaat VVOG

Overzicht Apeldoorn Opnieuw puntver­lies voor Robur, Beekbergen en Klarenbeek zitten in een flow

Ook donderdagavond werd er weer ingehaald in het amateurvoetbal. In de derde klasse D verloor Robur et Velocitas opnieuw punten, in de vierde klasse F zijn Klarenbeek en Beekbergen nu de naaste achtervolgers van koploper Groen Wit'62.

10 maart