HHC maakt het zichzelf makkelijk met snelle treffers

Karsten gaat nog niet zover om te zeggen dat HHC liever op vreemde bodem speelt, dan op de eigen Boshoek. Feit is wel dat de oranjehemden in uitwedstrijden betere uitslagen neerzetten, met vaak grote scores. ,,Dan is de druk toch wat minder’’, zegt de coach.

Op het ongemaaide veld in het stadion van Almere bekroont Rick Hemmink na 22 minuten een goede aanval en is Rob van der Leij zes minuten later slachtoffer van een charge, waarna de spits een penalty kan benutten. Daarmee is de wedstrijd voortijdig beslist.

,,Verdedigend was het degelijk, maar in balbezit waren we slordig’’, meent Karsten. Het gekke is dat HHC in thuiswedstrijden bij vlagen heel goed speelt, maar te weinig wint. Buiten de deur zijn de resultaten prima. ,,Nu kregen we ook nog kansen om wat aan het doelsaldo te doen, maar het is goed zo.’’ Door toedoen van Jurjen Mannes en Van der Leij loopt de score in de laatste twintig minuten toch nog flink op.