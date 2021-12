HHC-middenvelder Mannes komt als hoofd scouting bij FC Emmen terug in het profvoetbal

tweede klasse Een zware middag voor WVF, Hulzense Boys is simpelweg veel te goed

Het gat op papier wordt op het veld vertaald. Topploeg Hulzense Boys is vele malen beter dan kelderbewoner WVF. Dat de thuisploeg in de slotfase even tegen beter weten in – en tegen iedere verhouding in – mag hopen op een aansluitingstreffer, is bijna bizar te noemen: 1-3.

28 november