HHC moet genoegen nemen met een punt tegen Noordwijk (2-2)

TWEEDE DIVISIEMeer dan een punt verdient HHC Hardenberg niet in de thuiswedstrijd tegen Noordwijk (2-2). Het zijn twee verliespunten in de titelstrijd, waarin Katwijk een voorsprong van drie punten heeft genomen.

Tien wedstrijden zijn er nog te spelen in de tweede divisie en dat betekent dat HHC Hardenberg nog volop meespeelt voor de hoofdprijs. Op papier was een gelijkspel tegen Noordwijk wel een tegenvaller. In praktijk verdiende de uitdager meer op basis van de sterke eerste helft. Noordwijk kwam twee keer op voorsprong en miste twee kansen om de - misschien wel beslissende - derde goal te maken.

Een week na het verlies van de topper in Katwijk (1-2) speelde HHC vooral stroperig en slordig in de eerste helft. Na rust werd het iets beter, zonder dat de glans er vanaf spatte. Coach Gert Jan Karsten wisselde aanvallend. Eerst Etten voor Hemmink, later De Bondt voor Metaj. Alles om de druk te vergroten op de taaie tegenstander.

Voetballend kwam HHC er nauwelijks door. Maar via een corner werd een punt gered. Jurjan Mannes was de aangever, invaller Dylan George verlengde en wie anders dan Rob van der Leij stond bij de tweede paal om de bal de juiste richting mee te geven. Karsten kon het wel accepteren. ,,We hebben er alles aan gedaan.’’