HHC moet na volgende nederlaag even niet aan de prijzen denken: ‘Eerst maar eens een serie neerzetten’

vrouwenvoetbal Pien Hindriksen vindt plezier in voetbal helemaal terug bij Be Quick’28: ‘Verder heb ik geen persoonlij­ke doelen’

De vrouwen van Be Quick'28 spelen tegen FC Rijnvogels een teleurstellende wedstrijd en verliezen dan ook met 3-5. Maar zelfs na een nederlaag is de jonge aanvaller Pien Hindriksen blij dat ze afgelopen zomer de stap maakte van PEC Zwolle naar de buren in de topklasse. ,,Ik wilde het plezier terugkrijgen en lekker spelen. Dat lukt hier.”