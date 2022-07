HHC neemt een aanloop van zeven weken naar het nieuwe seizoen: ‘Het is lang maar niet te lang’

Nu IJhorst weer vierdeklas­ser is, wil het daar ook langere tijd blijven: ‘Heb er vertrouwen in dat we dat kunnen’

Oranje boven in IJhorst. Een lelijke 1-0 zege op BEW in Meppel was zondagmiddag genoeg. Het al geplande jubileumfeestweekend werd zo nog gezelliger.

19 juni