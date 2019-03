HHC pakt drie punten en daar is het meeste mee gezegd

Cynisme en voetbalhumor vieren hoogtij na het duel. Trainer Gert Jan Karsten stelt terecht dat zijn team twee prima doelpunten heeft gemaakt. ,,Over die andere 88 minuten moeten we het maar niet hebben.’’ Rick Hemmink, de man van de winnende goal, kan zich nauwelijks voorstellen dat mensen hem na zo'n wedstrijd nog wat willen vragen. ,,Dat het moeizaam ging? Dat mag je wel zeggen. Het was twintig minuten aardig. Daarna slordig, in een laag tempo.’’

De behoorlijke start van HHC wordt omgezet in een doelpunt van Ravelino Junte. Prima treffer, na voorbereidend werk van Hemmink en Rob van der Leij, Wat volgt lijkt nauwelijks nog op voetbal op niveau. Iets wat Hemmink niet echt kan verklaren. ,,Ons doel dit seizoen is om zo hoog mogelijk te eindigen. Het is wel makkelijker als je echt ergens voor speelt, een periode of een kampioenschap. Dan is de beleving misschien iets groter. Maar dat mag geen reden zijn voor ons slappe spel.’’