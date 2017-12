HHC pakt punt op bezoek bij GVVV

HHC nam in het eerste kwartier van de wedstrijd het initiatief en kreeg via Rens van Benthem een grote kans om de score te opnenen, maar kon de overmacht niet omzetten in een doelpunt. Aan de andere kant scoorde GVVV even later wel via Soufiane Laghmouchi, die de thuisploeg tegen de verhouding in op voorsprong bracht. Meteen daarna maakte Jeremy de Graaf (ex-asv Dronten) ook de 2-0 voor GVVV.