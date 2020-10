HHC plukt in Noordwijk in blessuretijd een punt mee

Patiënt Poll dankt pupil Ali en ziet ‘armlastig’ Overwete­ring toch de punten pakken

27 september Twee geschorste centrale verdedigers en een gebroken sleutelbeen. Overwetering-trainer Sander Poll had nogal wat om zich zorgen over te maken afgelopen week. Alsof dat nog niet genoeg was kwam daar het spel van zijn ploeg in de eerste helft tegen Diepenveen daar nog bij. Wonder boven wonder kwam het aan de hand van de talentvolle aanvaller Hushan Ali toch nog goed met de derdeklasser (2-1).