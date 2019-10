HHC raakt bij De Treffers twee punten kwijt door haperende afwerking

SALLANDSE STRIJD Discutabe­le treffer levert Rohda de winst op in derby tegen Heino

5 oktober De ontlading bij thuisploeg Rohda Raalte na afloop was veelzeggend. De Sallandse derby leek voor de vijfde keer in zeven wedstrijden in een gelijkspel te eindigen, maar een discutabele treffer van Lars Kamperman Leferink in de slotminuut dompelde Heino in diepe rouw: 2-1.