HHC repareert zwakke eerste helft in Volendam

TWEEDE DIVISIEOnder de streep is het een prima dag voor HHC Hardenberg, dat de wedstrijd bij Jong FC Volendam tot een goed einde brengt (1-3). En dat terwijl de eerste helft matig te noemen is.

Niet voor het eerst dit seizoen heeft trainer Gert Jan Karsten een paar gouden wissels in petto. Rick Hemmink en Rutger Etten zijn deels verantwoordelijk voor de ommekeer na de magere eerste helft. ,,Bij rust mochten we blij zijn met de 1-1 stand’’, zegt Karsten. ,,Maar als je kritisch bent, mogen we na de 1-3 nog wel wat goals maken.’’

Na het doelpunt van Jurjan Mannes uit de eerste helft zorgt topscorer Rob van der Leij met twee goals binnen tien minuten voor de beslissing. De centrumspits kan twee keer makkelijk afronden na vlotte aanvallen. ,,Over de hele wedstrijd gezien waren we de betere ploeg. Het is een degelijke overwinning’’, stelt Karsten, voordat het team een avondje op pad gaat in het dorp.

HHC staat in de tweede divisie - waarin iedereen op het gekste moment punten morst - maar twee punten verwijderd van koploper Kon. HFC. ,,Favoriet zijn we nog steeds niet, daar blijf ik bij’’, meent Karsten. ,,Maar als we uit de laatste drie duels voor de winter zes punten halen, blijven we er wel aan hangen.’’