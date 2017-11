HHC schakelt De Dijk in laatste kwartier uit

HHC Hardenberg heeft in de tweede divisie met 3-1 gewonnen van ASV De Dijk. De ploeg van trainer Gert Jan Karsten trok de wedstrijd in het laatste kwartier naar zich toe na een prachtige goal van Shokdran Metaj.

De eerste mogelijkheid van de wedstrijd was voor HHC in de persoon van Sargon Gouriye, maar de aanvaller boekte geen succes. Aan de andere kant was het voor Raymond Baten van De Dijk wel meteen raak. Na drie minuten spelen kopte hij de bal vanuit een corner achter HHC-doelman Sander Danes.





Daarna ging de thuisploeg op zoek naar gelijkmaker. Rick Hemmink was dichtbij, maar raakte de paal. In minuut negen was hij alsnog betrokken bij de 1-1 door met een hakje af te spelen naar Rob van der Leij, die gelijkmaakte. Ondanks een reeks kansen voor HHC bleef de gelijke stand tot de rust staan.

Na een mindere start in de tweede helft kwam HHC een kwartier voor tijd op voorsprong na een fraaie aanval. Shkodran Metaj ging de combinatie aan met Glenn Kobussen, kwam het zestienmetergebied van De Dijk binnen en schoot keihard via de onderkant van de lat raak. Nog geen vijf minuten later gooide Hemmink de wedstrijd op slot met de 3-1, tevens de eindstand.

Met de overwinning haalde HHC revanche op de Amsterdamse ploeg, na een nederlaag in het toernooi om de KNVB-beker. De drie punten zullen bij coach Karsten met open armen zijn ontvangen met het oog op de kleine verschillen op de ranglijst. HHC stijgt na de winst van de achtste naar de zevende plaats.