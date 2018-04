HHC scoort met een glimlach tegen De Dijk: 0-5

Ondanks een gelijkopgaande eerste helft was het HHC dat in Amsterdam op voorsprong kwam. Rob van der Leij was het eindstation van een prachtige aanval over meerdere schijven. Toen de Hardenbergers meteen na rust de score verdubbelden via Sargon Gouriye (fraai schot), was het verzet van de thuisploeg gebroken. Door doelpunten van Rens van Benthem, Rob van der Leij en Vincent Schmidt liepen de oranjehemden uit naar grote cijfers.