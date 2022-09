HHC scoort zes op zeven en is koploper in de tweede divisie: ‘Tot nu toe gaat het voortvarend’

Kaarten, goals, opstootjes en een volle tribune; de eerste derby van Zutphen had het allemaal

Hoewel beide trainers het bekerduel tussen Be Quick en FC Zutphen vooraf niet heel erg serieus namen, was Mark Horsman na afloop toch blij met het behaalde resultaat. Door de 0-2 overwinning gaat zijn team nog even verder in het toernooi. Voor speler Mousa Nahimana was de eerste Zutphense derby van het seizoen wél bijzonder.

18 september