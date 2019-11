HHC speelt tegen Excelsior Maassluis als een kampioen

TWEEDE DIVISIEHet is koud op De Boshoek, maar HHC Hardenberg zorgt tegen Excelsior Maassluis voor een vracht verwarming. Trainer Gert Jan Karsten ziet een team in kampioensvorm en een klinkende overwinning (5-0).

Er zijn van die dagen dat alles lekker loopt. Dat de eerste kans wordt benut, het tweede doelpunt snel valt. Zo'n dag heeft HHC tegen Excelsior, toch niet de minste ploeg in de tweede divisie. Als de mannen uit Maassluis na een uurtje op de klok kijken zien ze vier tegentreffers staan. Dan moeten ze nog een half uur, en dik twee uur terug in de bus naar huis. Zulke zaterdagen zijn er ook.

Ravelino Junte zet HHC in het spoor naar de zege met twee doelpunten in het eerste kwartier. De buitenspeler die dit seizoen in 650 minuten goed was voor twee doelpunten presteert dat nu binnen zes minuten. Het is het startsein voor een heerlijk middagje voor de oranjehemden. Dat eindigt bij 5-0, maar had ook in 8-1 kunnen eindigen.

Na het doelpunt van Serge Fatima steelt Jurjan Mannes in de tweede helft de show met twee gave treffers. Eerst een dubbele lob (over de verdediger, en over de uitlopende keeper) en dan een kogel vanaf een meter of vijfentwintig. Opvallend genoeg is Rob van der Leij, de spits en topscorer, nauwelijks betrokken bij de treffers. Hij levert alleen het lekkerste schot van de dag af, vanaf bijna dertig meter en vol op de lat. Die trilt nog na.

In het laatste kwartier gaan de eerste HHC-supporters naar de kantine. Aan het bier, met de wedstrijd via FOX op televisie. Het lijkt overduidelijk dat HHC dit seizoen echt mee gaat doen voor de prijzen. De ploeg is er klaar voor.