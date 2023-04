HHC toont overtuigend herstel, Steenwijkerwold wint van Steenwijk, Kraggenburg pakt knap punt

vierde klasse Opoffe­rings­ge­zind­heid helpt Harfsen naar de eindstreep: ‘Ik sta liever in het veld’

Feest op Sportpark Borgele. FC RDC haalt drie broodnodig punten binnen in de strijd om handhaving in de vierde klasse: tegenstander Harfsen gaat met 4-2 over de knie in Deventer. Toch is het een van de spelers van Harfsen die het verhaal van de week is.