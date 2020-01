HHC vecht zich terug en wint spannende topper tegen IJsselmeervogels

Tweede divisieHHC Hardenberg heeft in de eerste wedstrijd van 2020 een belangrijke slag geslagen. De koploper van de Tweede Divisie versloeg nummer twee IJsselmeervogels met 1-2 na een onverwachte comeback. Het was spannend tot de 97ste minuut.

Op een volgepakt Sportpark De Westmaat met minstens tweehonderd fans uit Hardenberg stond de koppositie op het spel. In het eerste kwartier speelden de nummer één en twee van de competitie behoudend en grote kansen bleven uit. Na een half uur spelen kreeg HHC een grote mogelijkheid in de schoot geworpen nadat IJsselmeervogels-verdediger Sanny Monteiro de bal inleverde bij Rob van der Leij, maar de aanval leverde slechts een corner op.

Aan de andere kant was het ineens raak voor de thuisploeg. Danny van den Meiracker bewees zijn reputatie als doelpuntenmaker en scoorde met een geweldige omhaal de openingstreffer. HHC was de controle even kwijt en drie minuten later kreeg Van den Meiracker de volgende grote kans, maar deze werd gekeerd door doelman Sander Danes.

Comeback

In het begin van de tweede helft raakte Ahmed el Azzouti de paal nadat hij HHC-verdediger Serge Fatima voorbij was gesprint. Coach Gert Jan Karsten greep daarna in met een dubbele wissel. Nick de Bondt en Ravelino Junte kwamen in het veld en bewezen beide hun waarde.

Junte verdiende een penalty voor HHC door een handsbal in de zestienmeter te veroorzaken. Vanaf elf meter schoot Rob van der Leij raak en HHC zat vanaf de zestigste minuut weer in de wedstrijd.

Acht minuten later pakte HHC zelfs de voorsprong. De Bondt gaf de bal voor op Van der Leij, die achterwaarts in het doel kopte. Twintig minuten moest HHC de voorsprong vasthouden, maar dat ging niet zonder slag of stoot. Danny Bouws hield een bal tegen voor de doellijn en een kopbal van Marciano van Leijenhorst belandde bovenop de lat. Na maar liefst zeven minuten extra tijd werd de overwinning pas bevestigd.

HHC ging met de drie punten naar huis en verstevigde de eerste plaats.