HHC verlengt contracten van vier spelers

Gramsber­gen knap derde op Protos Weering zaalvoet­bal­toer­nooi

20:12 Gramsbergen was de positieve verrassing op de finaledag van het Protos Weering zaalvoetbaltoernooi. De club die het ook op het veld goed doet, verloor de kruisfinale van Noordscheschut, maar in de strijd om het brons was het te sterk voor Alcides. Titelverdediger MSC strandde in de poulefase op een curieuze manier.