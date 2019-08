HHC verslaat Scheveningen pas bij de laatste kans: 1-0

De fans van HHC zagen de bui al hangen. Vorige week tegen Kon. HFC Haarlem kreeg de ploeg van trainer Gert Jan Karsten de bal er niet in en werd er met 3-1 verloren. Tegen Scheveningen werden in de eerste helft ook een handvol mogelijkheden verspeeld. Een kopbal van Rick Hemmink werd van de doellijn gehaald. Van der Leij schoot voorlangs en raakte de bal later verkeerd bij een volley.

Karsten wilde in de tweede helft meer risico nemen, maar met de les van vorige week in het achterhoofd benadrukte hij de restverdediging niet te vergeten. Dat leek beter te gaan, maar voorin presenteerde HHC zich niet met sprankelend spel. Het scorebord leek vastgeroest te zijn, bij 0-0.

Van der Leij veegde na het laatste fluitsignaal het zweet van zijn voorhoofd en nam de schouderklopjes in ontvangst. ,,De bal kwam voor mijn voeten en ik dacht: ‘Ik ga maar gewoon’. Ik weet niet eens meer hoe die erin ging. Maar het is natuurlijk heerlijk om in de laatste minuut de winnende goal te maken. En het was hartstikke verdiend als je kijkt naar het aantal kansen dat we kregen. Je hebt soms maar één goede kans nodig om te winnen.”