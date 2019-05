HHC verzilvert de kansen niet en verliest in Katwijk

,,Vierde plaats weggegeven, zo kun je het wel stellen’’, zegt trainer Gert Jan Karsten na de open wedstrijd in Katwijk. Zeker in de eerste helft krijgt HHC meer kansen dan de thuisclub, maar de spitsen Rob van der Leij, Rick Hemmink en Ravelino Junte zijn allemaal niet vlijmscherp. ,,En bij de eerste grote kans voor hun was het raak’’, ziet Karsten. Mike van den Ban breekt de ban: 1-0.

Omdat Jan Willem Tesselaar vroeg in de tweede helft voor een tweede treffer zorgt, is de spanning vrij vlot uit de wedstrijd. ,,We hadden niet meer de kracht om weer echt in de wedstrijd te komen, ondanks het feit dat we nog wel wat kansen hebben gehad. Maar scoren was in deze wedstrijd duidelijk het probleem.’’