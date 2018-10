HHC weer subtopper na zwaarbevochten zege op Kozakken Boys

Na de kansloze nederlaag tegen Katwijk waren de oranjehemden gebrand op eerherstel in Werkendam. Dat lukte, zij het met hangen en wurgen. De start was veelbelovend. Op aangeven van Glenn Kobussen zorgde Rens van Benthem voor de openingstreffer. Toen Rob van der Leij niet veel later vanaf elf meter de score verdubbelde zaten de Hardenbergers helemaal op rozen. Kozakken Boys bracht de spanning nog voor rust terug via Ahmed El Azzouti: 1-2.