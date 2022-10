HHC wint eindelijk weer eens, Genemuiden en SVI leveren ijzersterke inhaalrace af, Emmeloord wint streekderby

Dwight Lodeweges stond plots oog in oog met Mick Jagger: ‘Mijn teamgenoot werd helemaal gek’

Een wereldwedstrijd, zo’n duel dat nooit vergeten zal worden, heeft iedereen wel in gedachten. In deze rubriek komen die emotionele en bijzondere verhalen aan bod. In aflevering 3: Dwight Lodeweges.

27 oktober