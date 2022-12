HHC wint met grote cijfers, d’Olde Veste’54 pakt dure punten, Dieze West staat bovenaan, Steenwijker Boys verslaat buurman

overzicht ZwolleOok dit weekend weer volop voetbal op het programma. Op zaterdag werden veel duels vervroegd gespeeld met het oog op de wedstrijd van Oranje. Zo ook HHC Hardenberg, dat het andere oranje versloeg in een doelpuntrijk duel. Urk slaagde er niet in de overwinning van vorige week een goed vervolg te geven, terwijl d’Olde Veste wél een belangrijke winstpartij boekte.

Tweede divisie

Wie de uitslag zag, dacht dat HHC Hardenberg bij Jong FC Volendam een oefenwedstrijd speelde. Coach Pascal Diender zag dat zijn team vanaf de eerste minuut de energie leverde die nodig was om de talenten in toom te houden. Omdat daarna de kansen ook nog eens efficiënt werden afgemaakt, kwam er een grote uitslag op het bord. Waarbij de topscorers Van der Leij en Hardijk allebei twee treffers aan hun totaal toevoegden. HHC speelt nog een listige uitwedstrijd in Noordwijk, maar gaat zeker als een van de koplopers de winterstop in.

Jong FC Volendam - HHC Hardenberg 2-6 (0-3). 5. Serge Fatima 0-1, 28. Rob van der Leij 0-2, 33. Matthijs Hardijk 0-3, 50.Hardijk 0-4, 59. Van der Leij 0-5, 70. Quincy Hoeve 1-5, 88. Mike Reuvers 1-6, 90. Diego Gustavo 2-6.

Zaterdag

Derde divisie

Urk is er niet in geslaagd de winstpartij van vorige week een succesvol vervolg te geven. De ploeg ging bij subtopper SteDoCo met 3-1 onderuit. De wedstrijd in het Zuid-Hollandse Hoornaar begon al slecht voor voor de Urkers. Uit een vrije trap scoorde Joran Schröder de snelle 1-0. Dezelfde speler verdubbelde de score nog voor rust. Tussendoor kreeg Urk enkele kansen, maar gescoord werd er niet. Na rust scoorde Lucas Nagel de aansluitingstreffer, waarna Lucas Schraal met een bal op de lat de gelijkmaker op de schoen had. Vervolgens voltooide Schröder zijn hattrick en die klap kwam Urk niet meer te boven. ,,In de fase na die aansluitingstreffer van Nagel zat die gelijkmaker er echt aan te komen. Na de derde tegentreffer uit een standaardsituatie was het geloof uit de ploeg”, reageerde elftalleider Klaas Wakker.

SteDoCo - Urk 3-1 (2-1). 7. Joran Schröder 1-0, 34. Schröder 2-0, 50. Lucas Nagel 2-1, 64. Schröder 3-1.

Rode kaart: 89. Ingo van Weert (SteDoCo).

Staphorst begon moeizaam aan het duel tegen Sparta Nijkerk, maar rechtte na een minuut of twintig de rug. Via een ‘fantastisch afstandsschot' van Jurian van den Brink kwamen de bezoekers dan ook op voorsprong. Na de pauze ging het echter mis. Al snel scoorde Sparta Nijkerk de gelijkmaker en een kwartier voor het einde werd het ook 2-1. Balen dus voor Staphorst en trainer Karlo Meppelink. ,,Gezien de kansenverhouding was een gelijkspel terecht geweest, denk ik. Maar je ziet wel dat zij echt willen voetballen, dat is mooi om te zien als voetballiefhebber.”

Sparta Nijkerk - Staphorst 2-1 (0-1). 40. Jurian van den Brink 0-1, 50. Tyrone Fonville 1-1, 74. Mike Ahrens 2-1.

Vierde divisie B

Sportclub Genemuiden heeft de verlengende trainer René van der Weij een passend cadeau gegeven. De groen-witten wonnen met 2-1 van Huizen en blijven daardoor op de tweede plek in de vierde divisie staan, op gepaste afstand van koploper Eemdijk. Sijmon Eenkhoorn looft de rust die René van der Weij brengt. ,,We hadden een wat mindere start, maar René hield de rust. Als selectie zijn we erg blij met deze verlenging.”

SC Genemuiden - Huizen 2-1 (1-1). 17. Martijn Eenkhoorn 1-0, 26. Theo Visser 1-1, 68. Osama Ben Kadour 2-1.

Flevo Boys heeft met 2-2 gelijk gespeeld bij WV-HEDW. Het geplaagde Flevo Boys begon goed in Amsterdam en kwam via aanvoerder Aran Nijboer op voorsprong. Binnen tien minuten scoorden de Amsterdammers tweemaal, zodat Flevo Boys na rust in de achtervolging moest. Dat deed de polderploeg succesvol. Nadat Marc Reussing nog op de lat kopte, scoorde Thomas Potters de gelijkmaker. Daarna liet Aran Nijboer vanaf de stip de kans op 2-3 liggen, waardoor Flevo Boys met slechts één punt terugkeerde in de polder. Trainer Arjen Postma was desalniettemin trots op zijn ploeg. ,,We speelden na rust fantastisch en hadden recht op meer. Helaas missen we dan wel weer een strafschop, maar het spel van de tweede helft geeft absoluut vertrouwen.”

WV-HEDW - Flevo Boys 2-2 (2-1). 14. Aran Nijboer 0-1, 23. Ashraf Azzouz 1-1, 30. Tim Correira 2-1, 67. Thomas Potters 2-2. Bijzonderheid: 70. Nijboer (Flevo Boys) mist strafschop.

Berkum heeft subtopper Swift op eigen veld niet van drie punten af kunnen houden. De ploeg van Arno Hoekstra verloor door een late treffer met 0-1. Voor rust wist Berkum voetballend goed mee te komen met de hoofdstedelingen en was de wedstrijd in evenwicht. Na rust begon het voetballende surplus van Swift steeds zwaarder te wegen. Berkum moest terug, overleefde enkele hachelijke momenten, maar kreeg vlak voor tijd alsnog de deksel op de neus.

Berkum - Swift 0-1 (0-1). 84. Don Gambier 0-1.

Voor d’Olde Veste kan het weekend niet meer stuk na de broodnodige winst op Ajax: 1-0. Trainer Dick Krommenhoek kon zich de laatste overwinning zo gauw niet meer herinneren, veelzeggend voor de penibele situatie waarin de Steenwijkse ploeg zich bevindt. Al blijft het geloof in lijfsbehoud recht overeind staan. Aanvoerder Jason Huisman krijgt vermoedelijk het enige doelpunt op zijn naam, gemaakt uit een scrimmage voor het vijandelijke doel. Eindelijk eens een voorsprong en dat bracht ruimte met zich mee, waarmee de ploeg te weinig deed, al werden paal en lat geraakt. In de slotfase zagen de Ajacieden nog rood na een opstootje rond de middenlijn. Uiteindelijk kwam de overwinning niet echt meer in gevaar en was het feest in Steenwijk.

Olde Veste - Ajax 1-0 (1-0). 40. Jason Huisman 1-0. Rode kaart: 84. Dico Koppers (Ajax).

Eerste klasse E

In Emmen kwam KHC niet verder dan een 0-0 gelijkspel bij DZOH. Maar daar kan trainer Kenan Durmusoglu wel mee leven. ,,De eerste helft raakten we een keer de lat en hebben we drie of vier momenten gehad om te scoren. Maar na rust waren we niet meer bij machte veel te creëren.” DZOH daarentegen kreeg na de thee hun grootste kans van de wedstrijd. Maar net als KHC kregen ook de Emmenaren niet veel kansen meer. Durmusoglu: ,,Een echte ‘0-0-wedstrijd.’

DZOH – KHC 0-0.

Zwaar teleurgesteld ving DOS Kampen de terugreis uit Hengelo aan. Er werd met 2-0 verloren bij Achilles’12 in een wedstrijd waarin te veel spelers hun niveau niet haalden. Trainer Johan Pitstra: ,,Een collectief falen, dat mag je gerust zeggen, ja. We kwamen overal te laat.” In beide helften incasseerde DOS Kampen een goal, en bleek het niet in staat er iets positiefs tegenover te stellen. Pitstra: ,,En dat laatste doet mij misschien nog wel het meeste pijn. Het zat er gewoon niet in.”

Achilles’12 – DOS Kampen 2-0 (1-0). 21. Kian Wind 1-0, 78. Robert Willems 2-0.

Go Ahead Kampen boekte voor de vierde keer op rij een winstpartij. Deze keer moest SVI er met 4-2 aan geloven. Laagvlieger SVI begon sterk aan de regionale kraker. Met technisch verzorgd voetbal bepaalden de Zwollenaren het ritme. Het werd door Ruben Meijer uitgedrukt in een voorsprong. In de laatste fase van de eerste helft herstelde Go Ahead zich. Spits Wilbert Wessels scoorde de gelijkmaker. Na rust bracht Go Ahead nog meer strijd en dat dwong SVI uiteindelijk op de knieën. De Kampenaren scoorden opnieuw uit een corner (Rutger Koopman) de 2-1. De slotfase was aantrekkelijk door goals van achtereenvolgens invaller Luc Knul, SVI-aanvoerder Nathan van Rijn en invaller Nico Veldman.

Go Ahead trainer Erwin Brem vond de zege op basis van de tweede helft terecht. ,,We brachten meer strijd en ontregelden het spel van SVI met succes.” SVI-trainer Bram Freie vond dat zijn ploeg meer verdiende. ,,We begonnen sterk, maar beloonden onszelf voor rust niet. Onvoorstelbaar dat we met dit goede spel zo weinig punten pakken. Het moet een keer onze kant op vallen.”

Go Ahead Kampen - SVI 4-2 (1-1). 9. Ruben Meijer 0-1, 40. Wilbert Wessels 1-1, 76. Rutger Koopman 2-1, 83. Luc Knul 3-1, 85. Nathan van Rijn 3-2, 89. Nico Veldman 4-2.

Gevochten en gestreden, maar na negentig minuten met lege handen. Toch was asv Dronten-trainer Patrick Posthuma trots op zijn ploeg, die amper onderdeed voor het sterke WHC. ,,In het begin van de wedstrijd kregen we twee enorme mogelijkheden op een voorsprong. Kort daarop maken zij de 0-1.” Posthuma maande zijn ploeg door te gaan met voetballen. ,,En dat hebben we gedaan, door voetballende oplossingen te blijven zoeken. In de eindfase lukt het ons niet om gelijk te maken, maar de jongens hebben alles gegeven.”

ASV Dronten – WHC 0-1 (0-1). 6. Stef van Oene 0-1.

Tweede klasse I

Teleurstelling overheerste bij WVF, dat zichzelf tekort deed in en tegen Hierden. Trainer Jacob Grooten kreeg daarin bijval van de trainer van de tegenpartij. ,,Ja, hij vond ook dat we meer hadden verdiend. Maar daar heb je niks aan.” De eerste helft was voor WVF, dat goede kansen kreeg. Grooten: ,,In de tweede helft zijn we op beslissende momenten niet scherp genoeg en dan staan het 2-0.” Na de aansluitingstreffer van Vreugdenhil wilde WVF nog wel, maar creëerde het te weinig.

Hierden – WVF 2-1 (0-0). 67. Brian Klaassen 1-0, 71. Klaassen 2-0, 81. Dean Vreugdenhil 2-1.

In de eerste helft miste Asse Visscher namens Be Quick’28 een penalty. Trainer Gillian Justiana: ,,Toen we met een 0-0 stand de rust ingingen, ging de gedachte wel even door mijn hoofd: we zullen onszelf toch niet wéér vergeten te belonen voor het goede spel?.” Niets bleek minder waar. Sander Aarten tekende vlot de 0-1 aan en in het restant van de tweede helft lieten de Zwollenaren niks heel van thuisclub Hatto Heim. Be Quick’28 won met maar liefst 0-4.

Hatto Heim – Be Quick’28 0-4 (0-0). 56. Sander Aarten 0-1, 67. Asse Visscher 0-2, 71. Robin Gerritsen 0-3, 90. Foray Kamara 0-4. Bijzonderheid: 25. Asse Visscher (Be Quick’28) mist strafschop.

Unicum kende zo rond het uur een klein dipje, waarin OWIOS de aansluitingstreffer (1-2) wist te produceren. Maar verder was de ploeg van Eric de Jongh niet in de problemen in Oldebroek. Unicum won met 1-4 en deed goede zaken in het linkerrijtje. De Jongh: ,,Ik vond ons vooral in de eerste helft erg goed. We hebben veel kansen gecreëerd en uiteindelijk vier keer gescoord. Daar mogen gewoon tevreden mee zijn." Grote man aan de zijde van de Lelystedelingen was Walter Dias Nzasi, die twee keer scoorde.

OWIOS – Unicum Lelystad 1-4 (0-2). 23. Gino Bosz 0-1, 45. Walter Dias Nzasi 0-2, 50. Jasper Schut 1-2, 60. Jordy Thijssen 1-3, 78. Dias Nzasi 1-4.

Zodra de scheidsrechter fluit voor het einde van de wedstrijd, maakte opluchting zich meester van de supporters op sportpark Den Uithoek. Eindelijk beloonde IJVV zichzelf eens voor het goede spel dat op de mat werd gelegd. Op het scorebord prijkte een 3-0 zege op ZAC. Cruciaal moment was de snelle goal, direct na rust. Terwijl een deel van de toeschouwers nog in de kantine zat, was Nick Wagteveld het eindstation van een mooie opgezette IJsselmuidense aanval. Toen Jonathan van Marle twintig minuten voor tijd de derde treffer maakte, was het duel gespeeld.

IJVV – ZAC 3-0 (1-0). 14. Job van den Berg 1-0, 48. Nick Wagteveld 2-0, 69. Jonathan van Marle 3-0.

Op bezoek bij AGOVV in Apeldoorn maakt koploper Batavia’90 geen fout. Al na een kwartier maakte wie anders dan Guido Pauw de 0-1 voor de ploeg van Michel van Oostrum. Wanneer diezelfde Wind een kwartier na rust ook 0-2 tegen de touwen jaagt, was het gedaan. AGOVV ging op zoek naar de aansluitingstreffer. Mohammed Hammouchi profiteerde van de ruimte die weggegeven wordt door de ploeg uit Apeldoorn en zette de 0-3 eindstand op het bord. Batavia’90, nog ongeslagen, houdt drie punten voorsprong op Hierden.

AGOVV – Batavia’90 0-3 (0-1). 16. Guido Pauw 0-1, 61. Pauw 0-2, Mohammed Hammouchi 0-3.

Tweede klasse J

Promovendus Nieuwleusen begint nu zelfs al wedstrijden te winnen waarin het zelf slecht speelt (3-1). Al waren daar opnieuw goede wissels van trainer Jeroen Elzinga voor nodig. ,,Ja, dat van die wissels zat weer mee. Maar het was van onze kant niet best. We zaten er gewoon niet lekker in.” In de rust greep Elzinga in. Niels Koets en Jille Brinksma kwamen in het veld. Laatstgenoemde schoot vijf minuten voor tijd de 2-1 binnen en maakte in blessuretijd z’n tweede van de middag. Nieuwleusen staat inmiddels vierde.

Nieuwleusen – Enter Vooruit 3-1 (1-1). 15. Sander Jansen 0-1, 34. Roy Bollemaat 1-1, 86. Jille Brandsma 2-1, 90+1. Brandsma 3-1.

In Nijverdal heeft FC Meppel zichzelf een slechte dienst bewezen. Tegen De Zweef, dat eveneens in het rechterrijtje staat, werd met 1-0 verloren. Trainer Jarrisch Keizer: ,,We hebben verloren van een matige ploeg, hetgeen betekent dat we zelf dus niet veel beter waren.” Eén onoplettendheid leidde de goal van De Zweef in. FC Meppel zelf was onzorgvuldig. Keizer stuurde in de rust bij. ,,In de tweede helft speelden we met heel veel jongens voorin, maar zelfs toen lukte het nog niet om te scoren.”

De Zweef – FC Meppel 1-0 (0-0). 24. Nick Koopmans 1-0.

In een wedstrijd die meer spannend was dan goed, speelde Gramsbergen met 1-1 gelijk tegen Oranje Nassau. De ploeg van Stephan Rahantoknam kwam op 1-0 en gaf weinig weg. ,,Na rust raken we de paal, dat had de 2-0 moeten zijn.” Gramsbergen leverde in het restant van het duel genoeg strijd. Maar Oranje Nassau voerde de druk op en kwam, zonder dat het veel kansen creëerde, alsnog op 1-1. Rahantoknam: ,,Die 1-1 is een mooie weerspiegeling van deze wedstrijd.”

Gramsbergen – Oranje Nassau 1-1 (1-0). 31. Job Kremer 0-1, 81. Thijs Hindriks 1-1.

Oost

Derde klasse B

Swift’64 heeft zich knap hersteld van de oorwassing tegen Zwart Wit’63 door met 2-1 te winnen van KVVA. Hierdoor sluit het aan bij de grote middenmoot. Een dik verdiende overwinning op basis van een groot overwicht in de eerste helft en weinig problemen in het tweede bedrijf. Uitblinker Thim Verhoeven krulde in de eerste helft twee ballen in de bovenhoek. De eerste uit een corner (!) en de tweede uit een vrije trap. Bij de eerste kwam het nodige geluk kijken, zo gaf de aanvoerder na afloop toe. De tweede was pure klasse. Het zorgde ervoor dat Swift met een 2-0 voorsprong de rust inging. Aan het begin van de tweede helft was Swift dichtbij de 3-0, maar viel de treffer aan de andere kant. De bezoekers uit Amersfoort geloofden er weer in, maar grote kansen op de gelijkmaker kwamen er niet.

Swift’64 - KVVA 2-1 (2-0). 7. Thim Verhoeven 1-0, 44. Verhoeven 2-0, 59. Soufiane Quechar 2-1.

Derde klasse C

Willem Jan Talsma is ook volgend seizoen trainer bij Rouveen. Of het daar aan lag is de vraag, maar zijn spelers lieten hem tegen Heerde niet in de steek. Met een duidelijke 4-0 overwinning tegen de koploper is Rouveen een ploeg om rekening mee te houden. De ploeg heeft na een moeilijk begin duidelijk de opgaande lijn te pakken. De eerste twee wedstrijden werden verloren, maar sindsdien werden alleen nog punten verspeeld bij een gelijkspel tegen Avereest.

Rouveen - Heerde 4-0 (0-0). 53. Rowan Trompetter 1-0, 59. Trompetter 2-0, 70. Erik Schra 3-0, 90. Schra 4-0.

Lutten en Hattem hielden elkaar op het koude sportpark De Kei in evenwicht. Henk Bril, de schrijver van het verslag van Lutten, vond de 1-1 een terechte uitslag. ,,Lutten was in de eerste helft iets beter en Hattem in de tweede helft. Echt veel kansen waren er niet, al was het best een leuke wedstrijd om naar te kijken. Voor Lutten was het zuur dat Hattem in de slotseconden de gelijkmaker maakte, maar beide trainers konden daar mee leven.”

SC Lutten - Hattem 1-1 (0-0). 59. Boudewijn de Graaf 1-0, 90. Felix Noordberger 1-1.

Dieze West heeft met 2-0 van middenmoter FC Ommen gewonnen. Op het eigen sportpark scoorde Dieze West maar liefst vier keer. De thuisclub zag ook twee goals afgekeurd worden vanwege buitenspel. Uitblinker en doelpuntenmaker Wahid Shimeri blijft kritisch: ,,Dit was zeker niet onze beste wedstrijd. De eerste helft was echt heel slecht.” Ondanks de ‘slechte’ eerste helft heeft de Zwolse ploeg zich aardig herpakt na rust. Door deze overwinning nam Dieze West de eerste plaats over van Heerde. Volgende week is de laatste wedstrijd voor de winterstop. Dan gaat Dieze West proberen zichzelf tot winterkampioen te kronen.

Dieze West - FC Ommen 2-0 (0-0). 47. Wahid Shimeri 1-0, 74. Dominggus Lim-Duan 2-0.

Na een meer dan matige wedstrijd heeft Zwolsche Boys toch de drie punten in huis weten te houden. Tegen Avereest scoorde de thuisploeg in de eerste minuut van de tweede helft de enige treffer van de wedstrijd via Dewi Speek. Avereest kan zich de nederlaag zelf aantrekken: de hekkensluiter van de derde klasse C had veelal het beste van het spel en gaf weinig kansen weg. Het creëerde zelf echter ook niets, behalve in de slotfase.

Zwolsche Boys - Avereest 1-0 (0-0). 46. Dewi Speek 1-0.

Emiel Maat vond de nederlaag terecht van Hardenberg’85 tegen Olympia’28. ,,Het was een zwaar veld, waarop we moeilijk uit de voeten kwamen. We maakten teveel overtredingen die vrije trappen opleverden. Daar vallen ook de 2-2 en 3-2 uit. Eigen schuld, dikke bult. Dat hadden we beter moeten doen. Het was een terechte nederlaag.”

Olympia’28 - Hardenberg’85 3-2 (1-1). 23. Patrick Reuvekamp 1-0, 43. Berend Weiden 1-1, 48. Rick Broek 1-2, 70. Thijmen van den Berg 2-2, 90. Koen Holthof 3-2.

Derde klasse D

Bruchterveld ging flink onderuit op eigen veld. Volgens Stephan Bloemendal miste hij te veel spelers. ,,Niet dat het een excuus is, maar je moet dan anders spelen. Tot aan de rust was er weinig aan de hand. Eigenlijk hadden we met 2-1 de rust in moeten gaan, maar dat lieten we na. Na rust kwamen we te snel achter en daarna werden we gewoon weggecounterd. Het is geflatteerd, maar 2-6 komt wel hard aan. We moeten wederom de rug rechten.”

Bruchterveld - ATC’65 2-6 (1-1). 2. Mats Pieterse 1-0, 30. Luc Roeleveld 1-1, 48. Teghlat Eilyo 1-2, 56. Mike Gigengack 1-3, 62. Jasper Mulders 1-4, 75. Roeleveld 2-4, 80. Gigengack 2-5, 90. Eilyo 2-6.

Mariënberg ging heel zuur onderuit tegen De Esch. Lars van der Veen werkte in de laatste minuut een corner in eigen doel. Arjan Visscher vond het niet terecht. ,,We begonnen prima en kwamen 2-0 voor, maar vergaten toen de boel op slot te gooien. Zelfs na de 2-2 hadden we kansen op 3-2, maar als je ze niet maakt, dan houdt het op. Heel zuur dat je dan in eigen doel schiet. Balen, volgende week weer een kans.”

Mariënberg - De Esch 2-3 (2-1). 24. Brian Lamberink 1-0, 28. Wesley Willems 2-0, 45. Daryll Weusthof 2-1, 72. Sjoerd Bos 2-2, 90. Lars van der Veen 2-3 (eigen goal).

Kloosterhaar heeft te smaak te pakken, want ook DES werd aan de zegekar geknoopt. Paul Ottenhof was er blij mee. ,,Het was geen beste wedstrijd. De eerste helft waren we voetballend beter en kwamen we dan ook terecht voor. Na rust viel de 2-1 snel en vergaten we de 3-1 te maken. We hadden kansen zat, maar ze gingen er niet in en dan blijft het tot het einde spannend. Gelukkig hebben we de zege over de streep getrokken.” Kloosterhaar is nu niet meer de nummer laatst.

Kloosterhaar - DES 2-1 (2-0). 14. Nathan Luisman 1-0, 31. Boris Wijngaarden 2-0, 50. Jurre Cante Visscher 2-1.

Arjan Keuken zag Bergentheim niet goed spelen tegen Juventa'12. ,,Wij zijn met de beste bedoelingen het veld in gegaan, maar we zijn geen moment in de wedstrijd geweest. Dat heeft misschien te maken met dat we een ploeg in opbouw hebben met veel jonge spelers. Veel wisselvalligheid, vorige week pakte het goed uit, vandaag absoluut niet. Het is wat het is.”

Juventa’12 - Bergentheim 4-1 (1-0). 34. Luk Scharphof 1-0, 46. More Kippers 2-0, 63. Scharphof 3-0 (strafschop), 65. Sander Lamberink 3-1, 73. Scharphof 4-1

Vierde klasse D

BAS beleefde een heel mooi weekend. Allereerst won de ploeg uit Biddinghuizen met 0-6 op bezoek bij Prins Bernhard. Waar trainer Jeroen van den Berg ook heel content mee was, was het verlies van koploper Apeldoornse Boys. Het gat met de nummer één slonk zo tot vier punten, waardoor bij BAS de hoop op een kampioenschap weer oplaait.

Prins Bernhard - BAS 0-6 (0-1). 40. Mike Geres 0-1, 62. Geres 0-2, 64. Yuri van den Dikkenberg 0-3, 68. Van den Dikkenberg 0-4, 79. Tijmen Stegeman 0-5, 84. Stegeman 0-6.

Vierde klasse E

De hoop van Kampen op een stuntje op bezoek bij MSC was snel vervlogen, want de Meppelers kwamen binnen drie minuten al op voorsprong door een doelpunt van Jesse Bakker. Toen vlak voor de pauze de score werd verdubbeld door Lofti Elkhatari, was de buit wel binnen voor MSC. Zeker toen Dave Everts snel na rust voor de 3-0 tekende. Kampen kon geen vuist meer maken en ook het slotakkoord was voor de thuisploeg: Jort Veelo bepaalde de eindstand op 4-0.

MSC - Kampen 4-0 (2-0). 3. Jesse Bakker 1-0, 43. Lofti Elkahatari 2-0, 52. Dave Everts 3-0, 79. Jort Veelo 4-0.

Wijthmen heeft een knap punt gepakt tegen Reaal Dronten. Tegen de nummer drie van 4E eindigde de wedstrijd doelpuntloos. ,,Dit zie ik als een gewonnen punt”, toonde Wijthmen-trainer Marc Helderman zich tevreden. Hij zag dat zijn ploeg in de eerste helft weinig weggaf, maar het na de rust lastiger kreeg. ,,Op een gegeven moment zaten ze er aardig doorheen, maar ze bleven hard werken.” En zo werd toch de ‘nul’ gehouden en een punt binnengesleept.

Wijthmen - Reaal Dronten 0-0.

Hekkensluiter VSW, dat kampt met veel blessureleed, heeft met 4-0 op de broek gekregen van Zalk. Maar dat was geflatteerd, aldus oefenmeester Gerald Willems. ,,Wij misten enkele grote kansen bij 1-0 en 2-0. Als we die 2-1 hadden gemaakt, had ik het nog wel willen zien. Maar de overwinning was terecht.” Komende week wacht het sterke CSV’28. ,,Hopelijk kunnen we nog één keer stunten.”

Zalk - VSW 4-0 (1-0). 3. Michel Hamer 1-0, 46. Sander Kuiper 2-0, 80. Jeremy van Dijk 3-0, 90. Van Dijk 4-0.

's-Heerenbroek heeft afstand moeten doen van de eerste plek na de doelpuntloze wedstrijd in Wilsum. Een uitslag die volgens velen terecht was, aangezien de betere kansen in de eerste helft voor de thuisploeg waren, terwijl de bezoekers in het tweede bedrijf het betere van het spel hadden. Volgende week wacht de laatste speelronde voor de winterstop. Wilsum gaat dan op bezoek bij Alcides, terwijl 's-Heerenbroek HTC ontvangt.

Wilsum - ‘s-Heerenbroek 0-0.

Ulu Spor is er met de punten vandoor gegaan op bezoek bij stadgenoot HTC. Ulu Spor vergroot het onderlinge verschil zo tot vier punten. Daar zal HTC flink van balen, want de degradant bungelt nu in de onderste regionen van de vierde klasse E. Volgende week wacht een herkansing tegen hoogvlieger ‘s-Heerenbroek. Ulu Spor kan thuis tegen Wijthmen de laatste driepunter van het kalenderjaar pakken.

HTC - Ulu Spor 2-3.

Een fijne zaterdag voor CSV’28, dat zelf de lastige thuiswedstrijd tegen Alcides met 2-0 won en bovendien concurrent ‘s Heerenbroek punten zag verspelen. Daardoor staan de oranjehemden alleen aan kop. ,,Dat is mooi, daar gaan we van genieten”, aldus trainer Berry Mulder. ,,Maar de jongens weten dat we nog lang te gaan hebben.” Over de wedstrijd zelf was Mulder ook tevreden. ,,Het begin was een beetje moeizaam, maar na twintig minuten werden we de bovenliggende partij. Ik ben heel tevreden. Als we het iets slimmer uitvoetballen, hadden we er vier of vijf kunnen maken, maar daar zal ik niet om zeuren.”

CSV’28 - Alcides 2-0 (1-0). 33. Jon Lieben 1-0, 85. Jay Frederiks 2-0.

Vierde klasse F

Lemele kreeg het deksel op de neus in de derby tegen SVV’56. Na een slappe eerste helft kwam het team uit Sibculo na rust door een misverstand achterin bij Lemele al vlot op voorsprong. Daarna kreeg Lemele weinig kansen. Tot aan de zestien ging het prima, maar daarna kwam er geen fatsoenlijke bal meer aan. Pas wanneer de ouwe rot Steven Warmelink (44) zich aan het front meldde, kwamen er kansjes. Warmelink was zelf dan ook verantwoordelijk voor de gelijkmaker. Daarna wilde Lemele meer, maar kreeg het in de blessuretijd de gelijkmaker om de oren. De andere veteraan, Danny Wind, schoot SVV’56 naar de winst. Door veel blessures was hij opgeroepen om met het eerste mee te gaan.

Lemele - SVV’56 1-2 (0-0). 48. Mike Kerkdijk 0-1, 83. Steven Warmelink 1-1, 90+4. Danny Wind 1-2. Bijzonderheid: 8. Remon Kleinlugtenbeld (Lemele) mist strafschop.

Vrouwen

Topklasse

De vrouwen van Be Quick’28 beleefden een aangename middag. Koploper FC Eindhoven werd verslagen. ,,Geweldig man”, reageert winnend trainer Edward Sijahailatua enthousiast. Hij zag dat Eindhoven zich had aangepast aan de Zwollenaren, maar dat dat zijn ploeg juist in het zadel hielp. ,,Zo konden we beter drukzetten.” Be Quick’28 reageerde zo goed op de slechte beurt van vorige week tegen Wartburgia en voorkwam bovendien dat Eindhoven verder uitliep op de ranglijst. Het gat naar de koploper is nu vijf punten.

Be Quick’28 - FC Eindhoven 3-1 (1-0). 45+3 Citina Brouwer 1-0, 56. 1-1 (strafschop), 68. Yvette van Daelen 2-1, 73. Indira Vierhout 3-1.

Noord

Derde klasse A

Goals in de 90ste en 92ste minuut helpen SVM aan de overwinning tegen Nijland: 4-2. SVM kwam al binnen de minuut op achterstand, maar bracht de stand ook vrij snel weer op evenwicht. Na de pauze kwam SVM voor het eerst op voorsprong. Nijland scoorde direct de 2-2 en dat leek ook lange tijd de eindstand te worden, tot de absolute slotfase.

SVM - Nijland 4-2 (1-1). 1. Feike Douwe Zijlstra 0-1, 8. Sam van Bentem 1-1, 50. Chris Berndsen 2-1, 51. Sjoerd Tjalsma 2-2, 90. Berndsen 3-2, 90+2. 4-2.

Derde klasse D

Vitesse’63 liep zaterdag tegen een zeer late nederlaag aan tegen De Weide. De ploeg uit Koekange leek op weg naar een 0-0 gelijkspel, maar thuisploeg De Weide schoot in blessuretijd de winnende treffer binnen. Trainer Klaas Mijnheer van Vitesse baalde dus: ,,Ik kan kort zijn over vandaag, want het was van twee kanten geen beste pot. De Weide kreeg wat meer kansen dan wij, maar verder was het gelijkwaardig, ondanks dat een paar spelers blessures opliepen. Dat je dan zo laat in de wedstrijd verliest, is klote.”

De Weide - Vitesse’63 1-0 (0-0). 90. Kaj Baas 1-0. Rode kaart: Patrick Beek (trainer De Weide).

DKB wist dat het een fikse kluif zou krijgen aan koploper ZZVV. En ondanks een vroege goal van Jarko van Zandwijk kon de ploeg van trainer Jan Otto Benjamins uiteindelijk toch niet stunten, want DKB verloor met 6-2 van de koploper uit Zuidwolde. Door de nederlaag blijft de ploeg uit De Krim onderin de middenmoot hangen.

DKB – ZZVV 2-6 (1-3). 3. Jarko van Zandwijk 1-0, 12. Paul Bos 1-1, 27. Ger Luc Pol 1-2, 34. Julian Adema 1-3, 70. Paul Bos 1-4, 82. Jovanni van Dijk 1-5, 87. 2-5, 90. Jovanni van Dijk 2-6.

Vierde klasse A

Tollebeek kende voor eigen publiek een eenvoudige middag tegen laagvlieger TOP ’63. De ploeg van trainer Jan Jonkers kon nét niet de tien volmaken, want zijn ploeg won met maar liefst 9-1. Rik Loman tekende daarbij voor een hattrick, die hij in een tijdsbestek van slechts 22 minuten maakte. Door de zege blijft Tollebeek meedoen in de subtop.

Tollebeek – TOP ’63 9-1 (5-1). 19. Rik Loman 1-0, 25. Willem Hulsebosch 2-0, 39. Loman 3-0, 41. Loman 4-0, 45. Marijn Brandsema 5-0, 45. Arjan van Brug 5-1, 72. Henk Pit 6-1, 76. Hulsebosch 7-1, 90. Pit 8-1, 90. Marlon Ruiter 9-1.

De topper tussen Nagele en SC Franeker is op de valreep gewonnen door de Friezen. En dat was een zure nederlaag, want voor de winnende treffer van de uitploeg was een strafschop nodig en die werd bovendien in de blessuretijd benut. ,,De scheidsrechter was beslissend vandaag”, aldus Nagele-coach Peter Wiesenekker. ,,Die strafschop was terecht, maar daar ging een overtreding aan vooraf waar niet voor werd gefloten. En bij hun eerste goal gebeurde precies hetzelfde. Op deze manier verliezen is zuur en helemaal verdiend was het misschien ook niet.”

Nagele – SC Franeker 1-2 (0-0). 60. Tjitte Sijbesma 0-1, 85. Ad with. 1-1. 90. Jan-Tymen Eisma 1-2 (strafschop).

Tonego heeft voor een verrassing gezorgd door koploper QVC te verslaan. De club uit Luttelgeest versloeg de koploper op eigen veld met 3-1. Trainer Klaas Jongsma zag zijn ploeg eerst nog op achterstand komen, maar zag hoe Jasper Maes voor rust nog voor de gelijkmaker zorgde. In de tweede helft bouwde zijn ploeg de voorsprong uit naar 3-1. Daarmee doet Tonego goede zaken en mag het langzaam naar boven gaan kijken.

QVC – TONEGO 1-3 (1-1). 23. Edwin Pluister 1-0, 29. Jasper Maes 1-1, 78. Joost op den Kelder 1-2, 89. Moaz Alamin 1-3.

Creil-Bant beet behoorlijk van zich af tegen de nummer vier van de ranglijst, AVC. Tegen Creil-Bant liet de uitploeg zich niet inzakken, waardoor de thuisploeg lekker aan voetballen toekwam. Trainer Kees Maes na de welkome zege: ,,In de eerste helft hadden we vier tot zes goede kansen, terwijl zij een paar gevaarlijke momenten kenden. In de tweede helft was dat precies hetzelfde, maar dit keer maakten we die wel beter af. Met 6-1 mogen we zeker tevreden zijn, maar gezien alle kansen hadden we er zelfs nog meer kunnen en moeten maken.”

Creil-Bant - AVC 6-1 (2-1). 19. Rob Beugels 1-0, 28. Jelle Loosman 2-0, 35. 2-1, 68. Loosman 3-1, 75. Jur Boonen 4-1, 82. Jarno Slump 5-1, 86. Slump 6-1.

Vijfde klasse A

NOK - Blokzijl 4-1, CVO - Ens 0-6, Espel - Arum 1-2.

Vijfde klasse G

Tiendeveen - SVBS’77 1-1.

Steenwijker Boys heeft zijn koppositie in de vijfde klasse G verstevigd na een 1-0 zege bij buurman en achtervolger Steenwijk. Justin Torn maakte in de eerste helft de enige treffer van de wedstrijd. Nick Jansen leek vervolgens de 1-1 op het bord te zetten, maar zijn goal werd wegens vermeend buitenspel afgekeurd. Na rust drong Steenwijk aan, maar Steenwijker Boys hield, zij het moeizaam, stand. Het gat tussen beide ploegen bedraagt nu vijf punten.

Steenwijk - Steenwijker Boys 0-1 (0-1). 17. Justin Torn 0-1.

Zondag

Vierde divisie B

Alcides - Purmersteijn (14.00)

Eerste klasse E

TVC’28 - Dalfsen (14.00)

Tweede klasse I

Reutum - Lemelerveld (14.00)

Tweede klasse J

St.Annaparochie - EMMS

Oldeholtpade - SC Emmeloord

Zuidwolde - VENO

Oost

Vierde klasse G

Hoonhorst - Heeten (14.00)

Vijfde klasse E

SV Zwolle - Wesepe

Terwolde - Vilsteren

Wissel - Batavia’90

Noord

Derde klasse A

Mildam - Wacker

FC Oldemarkt - Steenwijker Boys

Oranje Zwart - RKO

Vierde klasse A

Ruinerwold - SC Balkbrug

sv Olyphia - Havelte

IJhorst - FC Kraggenburg

USV - De Blesse

Vijfde klasse A

Blauw Rood’20 - Kuinre

Vijfde klasse B

Blankenham - Giethoorn

Scheerwolde - Wapserveen