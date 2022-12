HHC wint met grote cijfers, Urk moet nederlaag slikken en d’Olde Veste’54 boekt belangrijke overwinning

overzicht ZwolleOok dit weekend weer volop voetbal op het programma. Op zaterdag werden veel duels vervroegd gespeeld met het oog op de wedstrijd van Oranje om 16.00 uur. Zo ook HHC Hardenberg, dat het andere oranje versloeg in een doelpuntrijk duel. Urk slaagde er niet in de overwinning van vorige week een goed vervolg te geven, terwijl d’Olde Veste wél een belangrijke winstpartij boekte.

Tweede divisie

Jong FC Volendam - HHC Hardenberg 2-6.

Zaterdag

Derde divisie

Urk is er niet in geslaagd de winstpartij van vorige week een succesvol vervolg te geven. De ploeg ging bij subtopper SteDoCo met 3-1 onderuit. De wedstrijd in het Zuid-Hollandse Hoornaar begon al slecht voor voor de Urkers. Uit een vrije trap scoorde Joran Schröder de snelle 1-0. Dezelfde speler verdubbelde de score nog voor rust. Tussendoor kreeg Urk enkele kansen, maar gescoord werd er niet. Na rust scoorde Lucas Nagel de aansluitingstreffer, waarna Lucas Schraal met een bal op de lat de gelijkmaker op de schoen had. Vervolgens voltooide Schröder zijn hattrick en die klap kwam Urk niet meer te boven. ,,In de fase na die aansluitingstreffer van Nagel zat die gelijkmaker er echt aan te komen. Na de derde tegentreffer uit een standaardsituatie was het geloof uit de ploeg,” reageerde elftalleider Klaas Wakker.

SteDoCo - Urk 3-1 (2-1). 7. Joran Schröder 1-0, 34. Schröder 2-0, 50. Lucas Nagel 2-1, 64. Schröder 3-1.

Rode kaart: 89. Ingo van Weert (SteDo).

Sparta Nijkerk - Staphorst 2-1.

Vierde divisie B

SC Genemuiden - Huizen 2-1.

Flevo Boys heeft met 2-2 gelijk gespeeld bij WV-HEDW. Het geplaagde Flevo Boys begon goed in Amsterdam en kwam via aanvoerder Aran Nijboer op voorsprong. Binnen tien minuten scoorden de Amsterdammers tweemaal, zodat Flevo Boys na rust in de achtervolging moest. Dat deed de polderploeg succesvol. Nadat Marc Reussing nog op de lat kopte, scoorde Thomas Potters de gelijkmaker. Daarna liet Aran Nijboer vanaf de stip de kans op 2-3 liggen, waardoor Flevo Boys met slechts één punt terugkeerde in de polder. Trainer Arjen Postma was desalniettemin trots op zijn ploeg. ,,We speelden na rust fantastisch en hadden recht op meer. Helaas missen we dan wel weer een strafschop, maar het spel van de tweede helft geeft absoluut vertrouwen.”

WV-HEDW - Flevo Boys 2-2 (2-1). 14. Aran Nijboer 0-1, 23. Ashraf Azzouz 1-1, 30. Tim Correira 2-1, 67. Thomas Potters 2-2.

Bijzonderheid: 70. Aran Nijboer (Flevo Boys) mist strafschop.

Berkum heeft subtopper Swift op eigen veld niet van drie punten af kunnen houden. De ploeg van Arno Hoekstra verloor door een late treffer met 0-1. Voor rust wist Berkum voetballend goed mee te komen met de hoofdstedelingen en was de wedstrijd in evenwicht. Na rust begon het voetballende surplus van Swift steeds zwaarder te wegen. Berkum moest terug, overleefde enkele hachelijke momenten, maar kreeg vlak voor tijd alsnog de deksel op de neus.

Berkum - Swift 0-1 (0-1). 84. Don Gambier 0-1.

d’Olde Veste’54 - Ajax 1-0.

Eerste klasse E

In Emmen komt KHC niet verder dan een 0-0 gelijkspel. Maar daar kan trainer Kenan Durmusoglu wel mee leven. ,,De eerste helft raakten we een keer de lat en hebben we drie of vier momenten gehad om te scoren. Maar na rust waren we niet meer bij machte veel te creëren.” DZOH daarentegen kreeg na de thee hun grootste kans van de wedstrijd. Maar net als KHC kregen ook de Emmenaren niet veel kansen meer. Durmusoglu: ,,Een echte ‘0-0-wedstrijd.’

DZOH – KHC 0-0 (0-0).

Zwaar teleurgesteld vangt DOS Kampen de terugreis uit Hengelo aan. Er wordt met 2-0 verloren bij Achilles’12 in een wedstrijd waarin te veel spelers hun niveau niet halen. Trainer Johan Pitstra: ,,Een collectief falen, dat mag je gerust zeggen ja. We kwamen overal te laat.” In beide helften incasseert DOS Kampen een goal, en blijkt niet in staat er iets positiefs tegenover te stellen. Pitstra: ,,En dat laatste doet mij misschien nog wel het meeste pijn. Het zit er gewoon niet in.”

Achilles’12 – DOS Kampen 2-0 (1-0). 21. Kian Wind 1-0, 78. Robert Willems 2-0.

Go Ahead Kampen boekte voor de vierde keer op rij een winstpartij. Deze keer moest SVI er met 4-2 aan geloven. Laagvlieger SVI begon sterk aan de regionale kraker. Met technisch verzorgd voetbal bepaalden de Zwollenaren het ritme. Het werd door Ruben Meijer uitgedrukt in een 0-1 voorsprong. In de laatste fase van de eerste helft herstelde Go Ahead zich. Spits Wilbert Wessels scoorde de gelijkmaker. Na rust bracht Go Ahead nog meer strijd en dat dwong SVI uiteindelijk op de knieën. De Kampenaren scoorden opnieuw uit een corner (Rutger Koopman) de 2-1. De slotfase was aantrekkelijk door goals van achtereenvolgens invaller Luc Knul, SVI-aanvoerder Nathan van Rijn en invaller Nico Veldkamp. Go Ahead trainer Erwin Brem vond de zege op basis van de tweede helft terecht. ,,We brachten meer strijd en ontregelden het spel van SVI met succes.” SVI-trainer Bram Freie vond dat zijn ploeg meer verdiende. ,,We begonnen sterk, maar beloonden onszelf voor rust niet. Onvoorstelbaar dat we met dit goede spel zo weinig punten pakken. Het moet een keer onze kant op vallen.”

Go Ahead Kampen - SVI 4-2 (1-1). 9. Ruben Meijer 0-1, 40. Wilbert Wessels 1-1, 76. Rutger Koopman 2-1, 83. Luc Knul 3-1, 85. Nathan van Rijn 3-2, 89. Nico Veldman 4-2.

Gevochten en gestreden, maar na negentig minuten met lege handen. Toch is Dronten-trainer Patrick Posthuma trots op zijn ploeg, die amper onderdoet voor het sterke WHC. ,,In het begin van de wedstrijd kregen we twee enorme mogelijkheden op een voorsprong. Kort daarop maken zij de 0-1.” Posthuma maande zijn ploeg door te gaan met voetballen. ,,En dat hebben we gedaan, door voetballende oplossingen te blijven zoeken. In de eindfase lukt het ons niet om gelijk te maken, maar de jongens hebben alles gegeven.”

ASV Dronten – WHC 0-1 (0-1). 6. Stef van Oene 0-1.

Tweede klasse I

Teleurstelling overheerst bij WVF, dat zichzelf tekort doet in en tegen Hierden. Trainer Jacob Grooten kreeg daarin bijval van de trainer van de tegenpartij. ,,Ja, hij vond ook dat we meer hadden verdiend. Maar daar heb je niks aan.” De eerste helft is voor WVF, dat goede kansen krijgt. Grooten: ,,In de tweede helft zijn we op beslissende momenten niet scherp genoeg en dan staan het 2-0.” Na de aansluitingstreffer van Vreugdenhil wil WVF nog wel, maar creëert het te weinig.

Hierden – WVF 2-1 (0-0). 67. Brian Klaassen 1-0, 71. Klaassen 2-0, 81. Dean Vreugdenhil 2-1.

In de eerste helft mist Asse Visscher namens Be Quick’28 een penalty. Trainer Gillian Justiana: ,,Toen we met een 0-0 stand de rust ingingen, ging de gedachte wel even door mijn hoofd: we zullen onszelf toch niet wéér vergeten te belonen voor het goede spel?.” Maar niets bleek minder waar. Sander Aarten tekent vlot de 0-1 aan en in het restant van de tweede helft laten de Zwollenaren niks heel van thuisclub Hatto Heim. Be Quick’28 wint met maar liefst 0-4.

Hatto Heim – Be Quick’28 0-4 (0-0). 56. Sander Aarten 0-1, 67. Asse Visscher 0-2, 71. Robin Gerritsen 0-3, 90. Foray Kamara 0-4.

Bijzonderheid: 25. Asse Visscher (Be Quick’28) mist strafschop.

Unicum kende zo rond het uur een klein dipje, waarin OWIOS de aansluitingstreffer (1-2) wist te produceren. Maar verder is de ploeg van Eric de Jongh niet in de problemen geweest in Oldebroek. Unicum wint met 1-4 en doet goede zaken in het linkerrijtje. De Jongh: ,,Ik vond ons vooral in de eerste helft erg goed. We hebben veel kansen gecreëerd en uiteindelijk vier keer gescoord. Daar mogen gewoon tevreden mee zijn." Grote man aan de zijde van de Lelystedelingen was Walter Dias Nzasi, die twee keer scoorde.

OWIOS – Unicum Lelystad 1-2 (0-2). 23. Gino Bosz 0-1, 45. Walter Dias Nzasi 0-2, 50. Jasper Schut 1-2, 60. Jordy Thijssen 1-3, 78. Dias Nzasi.

Zodra de scheidsrechter fluit voor het einde van de wedstrijd, maakt opluchting zich meester van de supporters op sportpark Den Uithoek. Eindelijk beloont hun IJVV zichzelf eens voor het goede spel dat op de mat wordt gelegd. Op het scorebord prijkt een 3-0 zege op ZAC. Cruciaal moment is de snelle goal, direct na rust. Terwijl een deel van de toeschouwers nog in de kantine zit, is Nick Wagteveld het eindstation van een mooie opgezette IJsselmuidense aanval. Wanneer Jonathan van Marle twintig minuten voor tijd de derde treffer maakt, is het duel gespeeld.

IJVV – ZAC 3-0 (1-0). 14. Job van den Berg 1-0, 48. Nick Wagteveld 2-0, 69. Jonathan van Marle 3-0.

Op bezoek in Apeldoorn maakt koploper Batavia’90 geen fout. Al na een kwartier maakt wie anders dan Guido Pauw de 0-1 voor de ploeg van Michel van Oostrum. Wanneer diezelfde Wind een kwartier na rust ook 0-2 tegen de touwen jaagt, is het duel gespeeld. AGOVV gaat op zoek naar de aansluitingstreffer. Mohammed Hammouchi profiteert van de ruimte die weggegeven wordt door de ploeg uit Apeldoorn en zet de 0-3 eindstand op het bord. Batavia’90 blijft door deze zege aan kop in 2I.

AGOVV – Batavia’90 0-3 (0-1). 16. Guido Pauw 0-1, 61. Pauw 0-2, Mohammed Hammouchi 0-3.

Tweede klasse J

Promovendus Nieuwleusen begint nu zelfs al wedstrijden te winnen waarin het zelf slecht speelt (3-1). Al waren daar opnieuw goede wissels van trainer Jeroen Elzinga voor nodig. ,,Ja, dat van die wissels zat weer mee. Maar het was van onze kant niet best. We zaten er gewoon niet lekker in.” In de rust grijpt Elzinga in. Niels Koets en Jille Brinksma komen in het veld. Laatstgenoemde schiet vijf minuten voor tijd de 2-1 binnen en maakt in blessuretijd z’n tweede van de middag. Nieuwleusen staat inmiddels vierde.

Nieuwleusen – Enter Vooruit 3-1 (1-1). 15. 0-1, 34. Roy Bollemaat 1-1, 86. Jille Brandsma 2-1, 90+1. Brandsma 3-1.

In Nijverdal heeft FC Meppel zichzelf een slechte dienst bewezen. Tegen De Zweef, dat eveneens in het rechterrijtje staat, werd met 1-0 verloren. Trainer Jarrisch Keizer: ,,We hebben verloren van een matige ploeg, hetgeen betekent dat we zelf dus niet veel beter waren.” Eén onoplettendheid leidt de 1-0 voor De Zweef in. FC Meppel zelf is onzorgvuldig. Keizer stuurt in de rust bij. ,,In de tweede helft speelden we met heel veel jongens voorin, maar zelfs toen lukte het nog niet om te scoren.”

De Zweef – FC Meppel 1-0 (0-0). 24. Nick Koopmans 1-0.

In een wedstrijd die meer spannend is dan goed, speelt Gramsbergen met 1-1 gelijk tegen Oranje Nassau. De ploeg van Stephan Rahantoknam komt op 1-0 en geeft weinig weg. ,,Na rust raken we de paal, dat had de 2-0 moeten zijn.” Gramsbergen levert in het restant van het duel genoeg strijd. Oranje Nassau voert de druk en komt, zonder dat ze veel kansen creëren, alsnog op 1-1. Rahantoknam: ,,Die 1-1 is een mooie weerspiegeling van deze wedstrijd.”

Gramsbergen – Oranje Nassau 1-1 (1-0). 31. Job Kremer 0-1, 81. Thijs Hindriks 1-1.

Oost

Derde klasse B

Swift‘64 heeft zich knap hersteld van de oorwassing tegen Zwart Wit’63 door met 2-1 te winnen van KVVA. Hierdoor sluit het aan bij de grote middenmoot in 3B. Een dik verdiende overwinning op basis van een groot overwicht in de eerste helft en weinig problemen in het tweede bedrijf. Uitblinker Thim Verhoeven krulde in de eerste helft twee ballen in de bovenhoek. De eerste uit een corner (!) en de tweede uit een vrije trap. Bij de eerste kwam het nodige geluk kijken, zo gaf de aanvoerder na afloop toe. De tweede was pure klasse. Het zorgde ervoor dat Swift met een 2-0 voorsprong de rust inging. Aan het begin van de tweede helft was Swift dichtbij de 3-0, maar viel de treffer aan de andere kant. De bezoekers uit Amersfoort geloofden er weer in, maar grote kansen op de gelijkmaker kwamen er niet.

Swift ‘64-KVVA 2-1 (2-0). 20. Thim Verhoeven 1-0, 44. Verhoeven 2-0, 59. Soufiane Quechar 2-1.

Derde klasse C

SC Rouveen - Heerde

SC Lutten - Hattem

Zwolse club Dieze West heeft met 2-0 van middenmoter FC Ommen weten te winnen. Op het eigen sportpark scoorde Dieze West maar liefst vier keer. De club zag ook twee goals afgekeurd worden vanwege buitenspel. Uitblinker en doelpuntenmaker Wahid Shimeri blijft kritisch: “Dit was zeker niet onze beste wedstrijd. De eerste helft was echt heel slecht.” Ondanks de ‘slechte’ eerste helft heeft de Zwolse ploeg zich aardig herpakt in de tweede helft. Door deze overwinning voert Dieze West de druk op de concurrentie flink op. Volgende week is de laatste wedstrijd voor de winterstop. Dan gaat Dieze West proberen zichzelf tot winterkampioen te kronen.

Dieze West - FC Ommen 2-0 (0-0). 47. Wahid Shimeri 1-0, 74. Dominggus Lim-Duan 2-0.

Zwolsche Boys - Avereest

Olympia’28 - Hardenberg’85

Derde klasse D

Bruchterveld - ATC’65

Mariënberg - De Esch

Kloosterhaar - DES

Juventa’12 - Bergentheim (17.00)

Vierde klasse D

BAS beleefde een heel mooi weekend. Allereerst won de ploeg uit Biddinghuizen met 0-6 op bezoek bij Prins Bernhard. Waar trainer Jeroen van den Berg ook heel content mee was, was het verlies van koploper Apeldoornse Boys. Het gat met de nummer één slonk zo tot vier punten, waardoor bij BAS de hoop op een kampioenschap weer oplaait.

Prins Bernhard - BAS 0-6 (0-1). 40. Mike Geres 0-1, 62. Geres 0-2, 64. Yuri van den Dikkenberg 0-3, 68. Van den Dikkenberg 0-4, 79. Tijmen Stegeman 0-5, 84. Stegeman 0-6.

Vierde klasse E

MSC - Kampen (12.30)

Wijthmen heeft een knap punt gepakt tegen Reaal Dronten. Tegen de nummer drie van 4E eindigde de wedstrijd doelpuntloos. ,,Dit zie ik als een gewonnen punt”, toonde Wijthmen-trainer Marc Helderman zich tevreden. Hij zag dat zijn ploeg in de eerste helft weinig weggaf, maar het na de rust lastiger kreeg. ,,Op een gegeven moment zaten ze er aardig doorheen, maar ze bleven hard werken.” En zo werd toch de ‘0’ gehouden en een punt binnengesleept.

Wijthmen - Reaal Dronten 0-0.

Hekkensluiter VSW, dat kampt met veel blessureleed, heeft met 4-0 op de broek gekregen van Zalk. Maar dat was geflatteerd, aldus oefenmeester Gerald Willems. ,,Wij misten enkele grote kansen bij 1-0 en 2-0. Als we die 2-1 maakten, had ik het nog wel willen zien. Maar de overwinning was terecht.” Komende week wacht het sterke CSV’28. ,,Hopelijk kunnen we nog één keer stunten.”

Zalk - VSW 4-0 (1-0). 3. Michel Hamer 1-0, 46. Sander Kuiper 2-0, 80. Jeremy van Dijk 3-0, 90. Van Dijk 4-0.

Wilsum - ‘s-Heerenbroek

HTC - Ulu Spor

Een fijne zaterdag voor CSV’28, dat zelf de lastige thuiswedstrijd tegen Alcides met 2-0 won en bovendien concurrent ‘s Heerenbroek punten zag verspelen. Daardoor staan de oranjehemden alleen aan kop. ,,Dat is mooi, daar gaan we van genieten”, aldus trainer Berry Mulder. ,,Maar de jongens weten dat we nog lang te gaan hebben.” Over de wedstrijd zelf was Mulder ook tevreden. ,,Het begin was een beetje moeizaam, maar na twintig minuten werden we de bovenliggende partij. Ik ben heel tevreden. Als we het iets slimmer uitvoetballen, hadden we er vier of vijf kunnen maken, maar daar zal ik niet om zeuren.”

CSV’28 - Alcides 2-0 (1-0). 33. Jon Lieben 1-0, 85. Jay Frederiks 2-0.

Vierde klasse F

Lemele kreeg het deksel op de neus. Na een slappe eerste helft kwam SVV’56 na rust door een misverstand achterin bij Lemele al vlot op voorsprong. Daarna kreeg Lemele weinig kansen. Tot aan de zestien ging het prima, maar daarna kwam er geen fatsoenlijke bal meer aan. Pas wanneer de ouwe rot Steven Warmelink (44) zich aan het front meldde, kwamen er kansjes. Warmelink was zelf dan ook verantwoordelijk voor de gelijkmaker. Daarna wilde Lemele meer, maar kreeg het in de blessuretijd de gelijkmaker om de oren. De andere veteraan, Danny Wind, schoot SVV’56 naar de winst. Door veel blessures was hij opgeroepen om met het eerste mee te gaan.

Lemele - SVV’56 1-2 (0-0). 48. Mike Kerkdijk 0-1, 83. Steven Warmelink 1-1, 90+4. Danny Wind 1-2.

Bijzonderheid: 8. Remon Kleinlugtenbeld mist strafschop.

Vrouwen

Topklasse

De vrouwen van Be Quick’28 beleefden een geweldige middag. Koploper FC Eindhoven werd verslagen. ,,Geweldig man”, reageert winnend trainer Edward Sijahailatua enthousiast. Hij zag dat Eindhoven zich had aangepast op de Zwollenaren, maar dat dat zijn ploeg juist in het zadel hielp. ,,Zo konden we beter drukzetten.” Be Quick’28 reageerde zo goed op de slechte beurt van vorige week tegen Wartburgia en voorkwam bovendien dat Eindhoven verder uitliep op de ranglijst. Het gat tot de koploper is nu vijf punten.

Be Quick’28 - FC Eindhoven 3-1 (1-0). 45+3 Citina Brouwer 1-0, 56. 1-1 (strafschop), 68. Yvette van Daelen 2-1, 73. Indira Vierhout 3-1.

Noord

Derde klasse A

SVM - Nijland (14.30)

Derde klasse D

De Weide - Vitesse’63 (13.00)

DKB - ZZVV (13.30)

Vierde klasse A

Tollebeek - TOP’63 (13.30)

Nagele - SC Franeker

QVC - Tonego (beide 14.00)

Creil-Bant - AVC (14.30)

Vijfde klasse A

NOK - Blokzijl 4-1, CVO - Ens 0-6, Espel - Arum 1-2.

Vijfde klasse G

Tiendeveen - SVBS’77 1-1

Steenwijker Boys heeft zijn koppositie in de vijfde klasse G verstevigd na een 1-0 zege bij buurman en achtervolger Steenwijk. Justin Torn maakte in de eerste helft de enige treffer van de wedstrijd. Nick Jansen leek vervolgens de 1-1 op het bord te zetten, maar zijn goal werd wegens vermeend buitenspel afgekeurd. Na rust drong Steenwijk aan, maar Steenwijker Boys hield, zij het moeizaam, stand. Het gat tussen beide ploegen bedraagt nu vijf punten.

Steenwijk - Steenwijker Boys 0-1 (0-1). 17. Justin Torn 0-1.

Zondag

Vierde divisie B

Alcides - Purmersteijn (14.00)

Eerste klasse E

TVC’28 - Dalfsen (14.00)

Tweede klasse I

Reutum - Lemelerveld (14.00)

Tweede klasse J

St.Annaparochie - EMMS

Oldeholtpade - SC Emmeloord

Zuidwolde - VENO

Oost

Vierde klasse G

Hoonhorst - Heeten (14.00)

Vijfde klasse E

SV Zwolle - Wesepe

Terwolde - Vilsteren

Wissel - Batavia’90

Noord

Derde klasse A

Mildam - Wacker

FC Oldemarkt - Steenwijker Boys

Oranje Zwart - RKO

Vierde klasse A

Ruinerwold - SC Balkbrug

sv Olyphia - Havelte

IJhorst - FC Kraggenburg

USV - De Blesse

Vijfde klasse A

Blauw Rood’20 - Kuinre

Vijfde klasse B

Blankenham - Giethoorn

Scheerwolde - Wapserveen