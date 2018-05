HHC wint zonder spektakel

HHC Hardenberg heeft de laatste thuiswedstrijd van het seizoen winnend afgesloten. Tegen FC Lisse, strijdend in de onderste regionen, maakte Rob van der Leij de enige treffer (1-0). De score had hoger uit kunnen vallen.

In de twaalfde minuut werd Van der Leij neergelegd in het strafschopgebied. De topscorer van HHC viel met zijn hoofd tegen de bal aan, die in het doel caramboleerde. Hoewel de scheidsrechter aanvankelijk floot voor een penalty, keurde hij de treffer na overleg met de grensrechter goed.

Vincent Schmidt miste even later een open kans op de 2-0. Nadat hij geblesseerd uitviel, slaagde ook zijn vervanger Sargon Gouriye er niet in om de voorsprong te vergroten. De aanvaller, die deze week bekendmaakte toch bij HHC te blijven, maakte zijn rentree na een hamstringblessure.

In de tweede helft misten Ashwin Manuhutu, Dérian Reinders en opnieuw Gouriye kansen om het duel te beslissen. Met name de poging van Gouriye had een doelpunt moeten zijn. De aanvaller schoot van dichtbij over. In de andere gevallen stond, lag of zat Lisse-doelman Bjorn Haggerty in de weg. Het bleef bij 1-0.

Bijt-incident

In het slotfase bevestigde Martin van Eeuwijk zijn reputatie als flamboyante speler door zijn tanden in het been van Manuhutu te zetten. De verdediger hield er gebitsafdruk in zijn bovenbeen aan over. Na afloop raakte Van Eeuwijk in discussie met supporters van HHC, die hem Luis Súarez noemden, refererend aan de keren dat de aanvaller van FC Barcelona zijn tanden in het lichaam van de tegenstanders Bakkal en Chiellini had gezet. HHC-aanvoerder Glenn Kobussen moest het opstootje tussen de Hardenbergers en de het enfant terrible van Lisse sussen.

Het was een smetje op de zege van HHC, net zoals het uitblijven van meer doelpunten. Toch overheerste het goede gevoel op De Boshoek. Volgende week sluit HHC het seizoen af met een uitwedstrijd bij TEC in Tiel, waar de ploeg hoopt de derde plek te verzekeren.