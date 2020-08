HHC zet oud-international Nangila van Eyck als trainer voor het vrouwenteam

HHC speelt komend seizoen in de tweede klasse C tegen SC Genemuiden, Olde Veste, Zwolsche Boys, OZC en Bergentheim. Maar de club wil meer, en daarom is Van Eyck aangetrokken. ,,Doelstelling is om met de doorontwikkeling van de selectie en de aanwas van talentvolle zelf opgeleide speelsters toonaangevend te worden in de regio’’, zegt bestuurslid Erik Olsman.