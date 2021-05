HHC ziet na Junte ook Amakodo terug in het blauwe shirt van Spakenburg

Twents bierteam uit kelderklas­se maakt ‘statement’: ze zien af van deelname aan betwiste Super League

19 april Een ongetwijfeld enorme tegenslag voor de Super League die toch al zo onder vuur ligt: ook het bierteam uit de kelderklasse van het amateurvoetbal laat de competitie van voetbalmachten keihard vallen. ‘Het ging te veel over commercie en te weinig over de bierprijs in de kantine’, vinden ze.